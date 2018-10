Wagenfelder Baugesellschaft verabschiedet Wilfried Grohmann in den Ruhestand

Ungewöhnliche Herausforderung kurz vor der Rente

+ © Russ Seniorchef Wilhelm Speckmann (vorne rechts), sein Sohn André (2.v.r) und die Kollegen brachten Wilfried Grohmann mit dem Bollerwagen nach Hause. © Russ

Wagenfeld - Er hat nahezu sein gesamtes Arbeitsleben bei der Wagenfelder Baugesellschaft verbracht, jetzt verabschiedete sich Wilfried Grohmann nach 45 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand. Am 1. Mai 1973, kurz nach Beendigung seiner Ausbildung zum Maurer, war der heute 63-Jährige in den Betrieb eingetreten.