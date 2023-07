Schwer verletzt und mysteriös verschwunden: Mann prallt gegen Baum und gibt Beamten Rätsel auf

Verkehrsunfall bei Wagenfeld

Ein Mann verletzt sich bei einem Verkehrsunfall bei Wagenfeld schwer. Anschließend verschwindet er auf mysteriöse Weise vom Unfallort.

Wagenfeld – Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es in der Nacht zu Mittwoch, 19. Juli 2023, gegen 1.20 Uhr gekommen: Ein 45-jähriger Autofahrer ist auf der Ströher Straße bei Wagenfeld im Landkreis Diepholz von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mann verschwand zunächst vom Unfallort.

Schwer verletzter Mann zunächst vom Unfallort verschwunden: 45-Jähriger prallt in Wagenfeld gegen Baum

Wie die Polizeiinspektion Diepholz berichtet, meldete ein Zeuge den Beamten in der Nacht den Unfall – von einem Fahrer fehlte jedoch zunächst jede Spur. Als die ersten Rettungskräfte und die Polizei am Unfallort eintrafen, meldete sich eine Zeugin, heißt es in einer Mitteilung. Diese habe beobachtet, wie ein Mann und eine Frau den Fahrer aus dem verunfallten Wagen zogen, ihn in ein anderes Auto brachten und davonfuhren. Im verunfallten Auto fanden die Polizisten derweil den Führerschein des 45-Jährigen.

„Kurze Zeit später wurde dem Rettungsdienst ein häuslicher Unfall in unmittelbarer Nähe zum Unfallort gemeldet“, heißt es von den Beamten weiter. Ein Mann sollte vom Balkon gefallen sein und sich schwer verletzt haben. Bei näherer Überprüfung stellte sich jedoch schnell heraus, dass der schwer verletzte Mann der gesuchte Fahrer des verunfallten Autos gewesen sei. Der 45-Jährige gab gegenüber den Polizisten zu, den Wagen gefahren zu haben. Er war so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache und zu einer möglichen Beeinflussung des Fahrers durch Alkohol oder Betäubungsmittel aufgenommen. Das Auto wurde zur weiteren Untersuchung sichergestellt, heißt es. Die Beamten schätzen den entstandenen Schaden auf rund 7000 Euro.

