Auto überschlägt sich mehrfach: Fahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer ist am Samstag bei einem Unfall auf der B239 in Wagenfeld schwer verletzt worden. Sein Wagen wurde völlig zerstört.

Wagenfeld - Die Feuerwehr wurde am Samstag um 14.49 Uhr zu dem Unfall auf der Rahdener Straße (B239) in Wagenfeld alarmiert. Der Fahrer eines VW Passat kam aus unbekannten Gründen nach rechts von der Straße ab und schleuderte durch einen Graben auf ein Feld. Dort überschlug sich der Passat auf einer Strecke von mehr als 100 Metern mehrfach und blieb am Feldrand auf dem Dach liegen.

Unfall in Wagenfeld: Hubschrauber im Einsatz

Der Autofahrer konnte durch Ersthelfer aus dem völlig zerstörten Wagen befreit werden. Der schwer verletzte Mann kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

