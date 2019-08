Unbekannte klauen Motorrad auf Heidering-Trainingsgelände

Wagenfeld – Das Trainingsgelände des MSC Heidering ist zum wiederholten Mal von Unbekannten heimgesucht worden, wie der Verein mitteilt. Über das Wochenende hätten Unbekannte ein 50ccm-Kinder-Motorrad und einen Kompressor aus einem verschlossenen Container gestohlen.

„Immer mehr werden diese Zugriffe gegen fremdes Eigentum leider auch für die ehrenamtlichen Helfer unseres Motorsportvereins zum Ärgernis. Bereits mehrmals wurde unser Gelände in den vergangenen Jahren von ungebetenen Besuchern heimgesucht“, ärgert sich MSC-Pressesprecher Matthias Rathje. „Dabei wurden mutwillig Gebäude und Einrichtungen des Vereins beschädigt und in die verschlossenen Räume des Clubs eingebrochen und Inventar dabei entwendet und sinnlose Sachbeschädigung verübt.“

Der Verein habe daraufhin seine Sicherheitsmaßnahmen bereits verstärkt und werde dies auch noch weiter tun. „Natürlich wird dieser erneute Vorfall bereits polizeilich verfolgt“, erklärt Rathje. Den Gesamtschaden aller zurückliegenden Einbrüche beziffert er mit inzwischen etwa 2500 Euro.

„Mittlerweile lassen wir kaum noch etwas dort. Es macht uns alle wütend und betroffen, dass unsere ehrenamtliche Arbeit so sinnlos und ohne Verstand einfach nicht geachtet wird. In diesem erneuten Fall trifft es ja leider auch noch im Besonderen die Jugendarbeit des Vereins, die in den letzten Jahren verstärkt aufgebaut worden ist“, ärgert sich Rathje. „Das entwendete 50ccm Motorrad war vollständig durch Spendengelder finanziert worden und diente dem Jugendtraining des Vereins, damit interessierte Kinder in unseren Sport hineinschnuppern und an regelmäßig stattfindenden Trainingsterminen ihre Fahrsicherheit verbessern konnten“, so Matthias Rathje weiter.