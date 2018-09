Umwelt und Bewegung

Wie wird schmutziges Wasser in der Kläranlage gereinigt? Das Prinzip erklärten die Teilnehmer des Projekts „Trink! Wasser: Quelle des Lebens“ mit einem einfachen Versuch. - Fotos: Russ

Wagenfeld - Krafttraining, Bewegung und Entspannung, gesundes Essen, sauberes Wasser, Müllvermeidung und Lachen – die unterschiedlichsten Dinge können zu einem gesunden Leben beitragen. Die fünften bis zehnten Klassen der Oberschule Wagenfeld befassten sich an drei Projekttagen intensiv mit 13 verschiedenen Aspekten des Themas „Gesund leben und lernen“. Am Freitagmorgen stellten sie das Ergebnis vor.

So zeigten die Teilnehmer des Projekts „Funktionales Krafttraining“ Übungen wie Crunches, Liegestütze oder Seitstütze jeweils in drei unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Das Entscheidende dabei: Es wird ohne Geräte nur mit dem eigenen Körpergewicht trainiert. Sportlich ging es auch beim Projekt „Fitness draußen und drinnen“. Die Teilnehmer hatten die Genauigkeit von Fitnessbändern und Apps überprüft. Ihr Fazit: Die Funktionalität der technischen Geräte reicht von sehr gut bis wenig brauchbar.

Yoga und Entspannungstechniken vermittelte Lehrerin Anna-Lena Nehues den Schülern – und das so erfolgreich, dass einige Teilnehmer bei den Entspannungsübungen sogar eingeschlafen sind, wie Nehues berichtete.

Die Teilnehmer des Projekts „Trink! Wasser: Quelle des Lebens“ hatten das Wagenfelder Klärwerk besucht und mit dem dort gewonnen Wissen über die Aufbereitung von Wasser eine eigene Minikläranlage gebaut. Mithilfe von drei Reinigungsstufen aus Kieselsteinen und Sand, einem Verband sowie einem Kaffeefilter wurde das verschmutzte Wasser im Nu wieder sauber.

Von höchster Stelle, dem Bundesumweltministerium, wurde das Projekt „Plastik Piraten“ unterstützt. Dabei handelt es sich um eine bundesweite Aktion, bei der Schüler in Flüssen nach Mikroplastik suchen, Müllansammlungen an Flussufern dokumentieren und Strömungsgeschwindigkeiten messen. Die Daten sammelt das Ministerium, um sie für die Entwicklung von Schutzmaßnahmen zu nutzen. Die Oberschüler schauten sich an der Aue um und stellten laut Lehrerin Maria Bokern fest, dass der kleine Fluss relativ sauber ist. Ein paar alte Glasflaschen und etwas Plastikmüll fanden sie aber doch.

Müll stand auch im Fokus der Schüler, die im Bereich des Schulgeländes und des Sportplatzes nach achtlos weggeworfenem Unrat suchten. Zuvor hatten sie sich in der Theorie damit befasst, was mit Müll in der Umwelt geschieht und wie vor allem Plastikmüll vermieden werden kann. „Wir hätten mit mehr Müll gerechnet“, sagte Lehrer Peter Schneekönig zum eingesammelten Unrat.

Unter dem Strich waren es für die Schüler drei abwechslungsreiche Tage, in denen sie sich abseits des normalen Unterrichts intensiv mit einem Thema befassen konnten. J mer