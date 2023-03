Ukrainische Familie verliert durch Wohnhausbrand zum zweiten Mal Zuhause

Von: Melanie Russ

Der Schock sitzt noch tief bei (v.l.) Iryna, Tetiana, Vasyl, Nazar, Natalya und dem kleinen Maksym. Nach dem Brand des Gebäudes, in dem sie eine Wohnung gemietet haben, sind sie bei Evelyn und Marek Lohaus in Rehden untergekommen. © Russ

Eine sechsköpfige ukrainische Familie hat bei einem Wohnhausbrand in Wagenfeld zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres ihr Zuhause verloren.

Wagenfeld – Der Schock saß tief. Auch am nächsten Tag noch nach einer unruhigen Nacht mit wenig Schlaf und vielen Tränen. Zum zweiten Mal in nur einem Jahr hat die sechsköpfige ukrainische Familie ihr Zuhause verloren. Erst durch den russischen Angriffskrieg in der Heimat, am Montagnachmittag durch den Brand des Wohnhauses in Wagenfeld, in dem sie eine Wohnung gemietet und sich eine neue Existenz aufgebaut hatte. Momentan sind die Ukrainer wieder bei der Familie untergekommen, die ihr auch nach ihrer Ankunft in Deutschland bei den ersten Schritten geholfen hatte. Doch sie wollen ihr nicht zur Last fallen, wollen schnell eine neue Wohnung finden.

Natalya war mit ihrem schlafenden kleinen Sohn Maksym in der Wohnung, als das Feuer in der benachbarten Werkstatt ausbrach. Als sie den ersten Brandgeruch wahrgenommen habe, sei auch schon ihr Vermieter gekommen und habe gewarnt: „Feuer! Feuer!“, berichtet sie. Die junge Frau schnappte sich Maksym und rannte ins Freie. Als kurz darauf ihr Mann Nazar und Mutter Tetiana von ihrer Frühschicht nach Hause kamen, waren die Löscharbeiten schon in vollem Gange. Schnell wurden die übrigen Familienmitglieder über ihre WhatsApp-Gruppe informiert, in der auch Peter Weiß aus Barnstorf und seine Tochter Evelyn Lohaus aus Rehden Mitglied sind. Sie hatten die Familie aus Lwiw in der Westukraine unweit der polnischen Grenze nach deren Ankunft in Deutschland aufgenommen.

„Wir haben um kurz nach drei Uhr von dem Brand erfahren und sind sofort hingefahren“, erinnert sich Peter Weiß. Schnell war klar, dass es nicht bei einem kleinen Werkstattbrand bleibt, und ebenso schnell war klar, „dass wir sie wieder aufnehmen“. Denn beide Familien verbindet längst eine Freundschaft. „Sie waren ein Rundum-Sorglos-Paket“, beschreibt Evelyn Lohaus das Zusammenleben. „Sie haben im Haushalt geholfen und wollten nie zur Last fallen.“ Für die Rehdenerin sind sie „meine ukrainische Familie“. Peter Weiß ergänzt: „Es sind wirklich sehr nette Menschen.“

Am Dienstagmorgen durfte die Familie in Begleitung der Polizei kurz ihre Wohnung betreten, um das Nötigste – Papiere und etwas Kleidung – zu holen. „Die Räume waren durch Löschwasser beschädigt, überall stand Wasser, es hat immer noch gequalmt, es lagen noch Feuerwehrschläuche herum“, beschreibt Peter Weiß ein Bild der Verwüstung. Dort, wo die Feuerwehr Glutnester aufgespürt hatte, ist die Zwischendecke eingerissen. Ob von den Möbeln noch etwas zu gebrauchen ist, ist fraglich. Immerhin konnte die Familie ihre Ausweise und wichtige Dokumente retten.

„Die Ungewissheit, wie es weitergehen soll, ist das Schlimmste“, übersetzt Weiß für Iryna. Immer wieder sagt sie, wie dankbar ihre Familie für die Unterstützung bei den ersten Schritten in Deutschland, bei der Wohnungssuche und Beschaffung von Möbeln ist. Sie erzählt, wie freundlich sie von allen aufgenommen wurden. „Der Vermieter war sehr nett“, betont sie. Auch das Verhältnis zu den Arbeitskollegen – vier der fünf Erwachsenen haben im selben Betrieb in Wagenfeld Arbeit gefunden – sei gut. Nach all der Unterstützung fällt es ihnen nicht leicht, nun wieder auf Hilfe angewiesen zu sein. Darum ist es ihnen wichtig, möglichst schnell wieder auf eigenen Füßen zu stehen.

Die Wohnungssuche war laut Evelyn Lohaus allerdings schon beim ersten Mal schwierig. Zum einen wegen der Größe. Die sechsköpfige Familie würde gerne zusammenbleiben, weil sie nur ein Auto hat und damit sich immer jemand um den kleinen Maksym kümmern kann, und sucht darum eine Wohnung mit drei Schlafzimmern oder zwei kleinere Wohnungen in unmittelbarer Nähe – nach Möglichkeit in Wagenfeld. Einige potenzielle Vermieter wollten auch nicht an Ukrainer vermieten, weil sie Bedenken hätten, sich dann in wenigen Monaten neue Mieter suchen zu müssen, nennt Evelyn Lohaus ein weiteres Problem.

Genau weiß die Familie nicht, wie lange sie bleibt, aber solange sich die Situation in der Ukraine nicht beruhigt und sie in Deutschland Arbeit hat – die Arbeitsverträge laufen laut Peter Weiß zunächst über zwei Jahre – zieht es sie wohl nicht zurück. Zumal auch die Verwandten aus der Heimat geflohen sind.

Kontakt: Wer eine Wohnung zu vermieten hat, kann sich bei Familie Lohaus, Tel. 0177/4151080, E-Mail: lohaus.e@web.de melden.