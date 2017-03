Überragende Beteiligung

Die Wagenfelder Kinderfeuerwehrgruppe war beim Frühjahrsputz am Samstag in voller Stärke zum Einsatz angetreten. J Foto: Scheland

WAGENFELD/Ströhen - Von Gerhard Scheland. Der „Frühjahrsputz“ in der Gemeinde Wagenfeld war am Samstag eine „grenzüberschreitende“ Dorfgemeinschaftsveranstaltung mit mehreren Ausrufezeichen: Annähernd 200 Kinder, Jugendliche und Erwachsene waren eine überragende und kaum erwartete Beteiligung! Von morgens bis in die Mittagszeit begleitete strahlender Sonnenschein die „Dreck-weg“-Akteure!

An mehr als 80 Kilometern Wegeseitenraum wurden die Spuren des Winters beseitigt! Der auf dem Bauhofgelände in Wagenfeld bereitstehende Container wurde mit mehreren hundert gefüllten Müllsäcken „gefüttert“! Alle freiwilligen Helferinnen und Helfer waren mit lächelnden Gesichtern bei der Sache, bei allen stand ganz offensichtlich der Spaßfaktor vornean!

Die Fäden für die organisatorischen Vorbereitungen waren in den Wochen und Tagen zuvor im Rathaus zusammengelaufen – bei Sabine Schröder. Erst kamen die Anmeldungen von örtlichen Vereinen, Verbänden und Gruppen eher schleppend. Aber je näher der Aktionstag rückte, desto höher wurde die Zahl der Anmeldungen. Auch das Kollegium der Oberschule stellte sich in den Dienst der guten Sache.

Viele Helferinnen und Helfer ließen sich beim morgendlichen Treff am Feuerwehrgerätehaus ihre Sammelbereiche zuteilen, andere legten Wert darauf, die eigenen Nutzbereiche vom Unrat zu befreien: Mimen des Theaterensembles und Mitglieder des Heimatvereins „putzten“ beispielsweise das Freilichtbühnenareal im Alten Hestern, die ehrenamtlichen Lokführer und das Begleitpersonal der Ströher Moorbahn das Gelände entlang des Gleiskörpers – vom Lokschuppen bis zum Aussichtsturm bei der Schäferei Teerling. Weil die Moorbahn am 1. April wieder ihren regelmäßigen Fahrbetrieb aufnimmt, wurden entlang der Streckenführung auch die beim letzten Sturm heruntergekommenen Äste entsorgt.

Einige Gruppen hatten eigene Fahrzeuge für die Fahrten zum Einsatzort und den Abtransport des Sammelguts mitgebracht, andere ließen sich von der Feuerwehr zu ihren Sammelstellen bringen und mittags wieder dort abholen. Die Helfergruppe des Heimatvereins war mit mehreren historischen Deutz-Traktoren mit Anhängern im Einsatz, und die Sammler des Schützenvereins Haßlingen pendelten mit eigenen Pkw zwischen Gerätehaus und den Nebenstraßen auf dem Bollweg.

Die logistische Arbeit lag während des Putzeinsatzes in den Händen der beiden Ortswehren Wagenfeld und Ströhen. Dabei wurden die Ortsbrandmeister Amon Windhorst und Marco Schwarze tatkräftig von ihren Mitgliedern unterstützt – hüben wie drüben von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gleichermaßen.

Feuerwehren übernehmen Logistik

Die Wehren waren mit ihren Fahrzeugen ständig zwischen Sammelstellen und Containerstandort beim Bauhof unterwegs, holten volle Säcke ab, lieferten leere Plastikbeutel nach und nahmen auch größere „Exponate“ mit, die in den vergangenen Monaten irgendjemand widerrechtlich an den Straßen entsorgt hatte. „Die Kommunikation mit den einzelnen Gruppen hat prima geklappt“, freute sich Ortsbrandmeister Amon Windhorst am Mittag. Er hatte zuvor alle Fahrten der Wehrfahrzeuge aus dem Einsatzleitwagen koordiniert.

Zum sperrigen Stückgut, das an den Straßenrändern gefunden wurde, zählten beispielsweise ein ganzes Achsgestänge, eine ganze Reihe Altreifen, ein rostiger Einkaufswagen, Reste von Siloplanen, ein Behältnis mit gebrauchtem Frittenfett, mehrere Kaffeekannen und Kochtöpfe, eine große Wohnzimmer-Stehlampe, Pampers, Blumenampeln, Flaschen unterschiedlicher Größen, mehrere Rollen Teerpappe und ein abgebrochenes Straßenschild des Gemeindeweges „Auf den Moorschölen“. „Unser ungewöhnlichster Fund waren originalverpackte Kondome, Unterwäsche und ein einzelner Schuh“, komplettierte eine Sammlerin die Auflistung seltsamer Fundstücke.

„Viele fleißige Hände haben heute mit angepackt“, freute sich Bürgermeister Matthias Kreye mittags beim gemeinsamen Abschlussgrillen am Feuerwehrgerätehaus, „alle mit dem Ziel, eine saubere Gemeinde zu haben. Jetzt strahlt die Gemeinde wieder in einem frühlingshaften sauberen Glanz“. Kreye bedankte sich bei allen Helferinnen und Helfern, die die Aktion unterstützt haben, bei Sabine Schröder für die Organisation sowie bei den Feuerwehren für die Übernahme der komplexen Aufgaben während der Veranstaltung. „Das Tolle ist heute, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene gemeinsam etwas für eine saubere Umwelt getan haben. Das trägt auch zum besseren Zusammenhalt unter den Generationen bei. Und wenn der Aktionstag eine stückchenweise Motivation für eine intakte Umwelt gewesen sein sollte, dann haben wir für Wagenfeld und Ströhen viel gewonnen.“