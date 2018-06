Überplanmäßig 60 000 Euro für Instandhaltung der Auburg

Wagenfeld - Der Finanzausschuss der Gemeinde Wagenfeld hat in seiner Sitzung am Donnerstag einstimmig empfohlen, für die Instandhaltung der Auburg überplanmäßig 60 000 Euro zu Verfügung zu stellen.

Wie Bürgermeister Matthias Kreye dazu ausführte, sind für die Instandhaltung der denkmalgeschützten Auburg unerwartete bauliche Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich. Dabei handelt es sich um Brandschutzmaßnahmen, für die 25 500 Euro ausgegeben werden müssen, Renovierungsarbeiten in einer Mietwohnung aufgrund eines Mieterwechsels, Kosten 17 500 Euro, und Erhaltungsmaßnahmen an der Außenfassade, für die 44 300 Euro veranschlagt werden. Insgesamt werde der Haushaltsansatz für die genannten Positionen in Höhe von 30 000 Euro durch die genannten Maßnahmen um etwa 57 300 Euro überschritten.

Zwischenzeitlich liege ein Fördermittelbescheid für die Erhaltungsmaßnahmen an der Außenfassade in Höhe von 19 049,76 Euro vor, der bislang nicht im Haushaltsplan veranschlagt gewesen sei. „Da zurzeit nicht abzusehen ist, in welcher Höhe bis zum Jahresende weitere Kosten anfallen werden, sollten insgesamt 60 000 Euro überplanmäßig zur Verfügung gestellt werden“, schlug der Bürgermeister vor.

Die Mehraufwendungen könnten durch Minderausgaben beziehungsweise Mehreinnahmen an anderer Stelle ausgeglichen werden. Kreye nannte an dieser Stelle die Fördermittel, Minderausgaben in Höhe von 21 000 Euro bei Zinsen für Kredite sowie eine Deckungsreserve in Höhe von 20 000 Euro.

Gute Nachricht zudem für die Bürger der Gemeinde. Die Abwassergebühren werden für den Zeitraum vom 1. Oktober 2018 bis zum 30. September 2019 auf zwei Euro pro Kubikmeter festgesetzt. Bisher betrug diese 2,60 Euro pro Kubikmeter. Der Ausschuss empfahl eine entsprechende Satzungsänderung.

Laut Bürgermeister Kreye hat die Firma Comuna den Anlagennachweis und die Gebührenvorauskalkulation für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung für das Jahr 2019 fortgeschrieben. Ferner wurden die Betriebsabrechnungen für die Jahre 2015 bis 2017 erstellt. Für das Jahr 2015 ergab sich danach ein Überschuss von mehr als einer halben Million Euro. „Wir sind verpflichtet, diesen Überschuss auszugleichen“, so Kreye. Die Gebührenordnung lasse eine Rückstellung des Überschusses nicht zu, antwortete er auf eine entsprechende Nachfrage vom Ausschussvorsitzenden Heino Spreen. „Ein Gebührensatz in Höhe von zwei Euro ist normalerweise zu gering, aber wir müssen ausgleichen“, machte er deutlich. Das Wirtschaftliche müsse an den Gebührenzahler weiter gegeben werden, auch wenn eine Erhöhung der Gebühren in den Folgejahren wieder abzusehen sei. J hwb