TuS Wagenfeld stellt sich neu auf und fühlt sich jetzt fit für die Zukunft

Der neue, nun zehn Mitglieder umfassende Vorstand des TuS Wagenfeld setzt sich zusammen aus (v.l.) Andreas Siebrecht, Mark Loheide, Herbert Bröcker, Reiner Cording, Sarah Spreen, Sabine Speckmann, Hartmut Guse, Martin Seidler, Till Hilker und Dr. Holger Schade. © Reinhard Kawemeyer

TuS Wagenfeld hat sich auf der Führungsebene neu aufgestellt / Ehrennadeln für Urgesteine

Wagenfeld – Die jüngste Jahreshauptversammlung des TuS Wagenfeld als eine Versammlung des Umbruchs zu bezeichnen, wäre dann doch etwas überzogen. Eine Versammlung der Veränderung war sie aber allemal. Der Vorstand stellte sich neu auf, zwei Urgesteine verabschiedeten sich, sechs Neulinge rückten nach. Und auch der Ehrenrat verlor zwei langjährige Mitglieder.

Dass sich der Vorstand in seinem personellen Volumen und auch der Verteilung der Aufgaben neu aufstellen würde, war schon vorher klar (wir berichteten). Sieglinde Wemmel und der 2. Vorsitzende Gerdfried Rüter verließen das Gremium nach vielen Jahren Vorstandstätigkeit auf eigenen Wunsch. Der Vorsitzende Andreas Siebrecht blieb und berichtete den 50 ins Landhaus Wiedemann gekommenen Mitgliedern von der nicht ganz einfachen Suche nach neuen, jungen Leuten, die Spaß an der Vorstandsarbeit haben. Mögliche Interessenten seien angesprochen worden und durften an den Vorstandssitzungen teilnehmen, „jedoch nahm das Interesse unter ihnen schnell ab“, schreibt Siebrecht in einem Bericht über die Versammlung: „Niemand ist bereit gewesen, den Vereinsvorsitz zu übernehmen.“ Letztendlich sei ein Überdenken der Vereinsstruktur mit der Tendenz, den Vorstand zukünftig als Team mit entsprechender Aufgabenaufteilung aufzustellen, zielführend gewesen.

Die Goldene Ehrennadel des Landessportbundes überreichte Uwe Drecktrah an Gerdfried Rüter und Sieglinde Wemmel (v.li.). Andreas Siebrecht gratulierte. © Privat

Die möglichen Anwärter nahmen ebenfalls an Vorstandssitzungen teil und konnten sich einbringen. Hieraus sei dann die Bereitschaft gereift, sich für die Vorstandstätigkeit zu entscheiden, so Siebrecht. Auf der Jahreshauptversammlung wurden dann Fakten geschaffen. Dem geschäftsführenden Vorstand gehören nun Andreas Siebrecht, Herbert Bröcker und Mark Loheide an. Den engeren Vorstand bilden nach Wahl durch die Mitglieder nun Sabine Speckmann, Sarah Spreen, Hartmut Guse, Martin Seidler, Reiner Cording, Till Hilke und Dr. Holger Schade. Als neue Kassenprüfer fungieren Laura Wiedemann und Ralf Uffenbrink. Mit diesem Team geht es für den TuS Wagenfeld – mit 1 410 Mitgliedern immerhin der sechstgrößte Sportverein im Landkreis Diepholz – nun Richtung Zukunft. Eine Zukunft, in der es weiter von großer Bedeutung sein wird, dass Menschen sich ehrenamtlich engagieren, wie Siebrecht betonte.

Der Vorsitzende hatte zuvor in Sieglinde Wemmel und Gerdfried Rüter „zwei Aushängeschilder des TuS“ (Zitat Siebrecht) verabschiedet. Beide wurden am Ende der Laudatio mit stehendem Beifall von den Mitgliedern verabschiedet. Die TuS-Vereinsführung bedankte sich zudem mit einem Präsent und einem prächtigem Blumenstrauß für die geleistete Arbeit.

Seit 50 oder gar 60 Jahren sind Karsten Kleemeyer, Jürgen Dunau, Wilfried Schröder, Reiner Bruns und Horst Guse (v.li.) Mitglied im TuS Wagenfeld. © Privat

Als weitere Auszeichnung ehrte Uwe Drecktrah, Vertreter des Kreissportbundes, Sieglinde Wemmel für ihre über 30-jährige und Gerdfried Rüter für seine 40-jährige Arbeit im Vorstand des TuS mit der Goldenen Ehrennadel des Landessportbundes.

Und noch mehr Abschiede: Andreas Siebrecht bedankte sich bei Horst Hilge und Horst Siebrecht für 20 Jahre im Ehrenrat des Vereins. Beide stellten jedoch fest, dass sie in ihrer Funktion nie tätig werden mussten. Nun wollten sie – vor allem aus Altersgründen – nicht mehr für das Amt kandidieren. Auch sie wurden gebührend verabschiedet und mit einem Präsent für ihr langjähriges Engagement bedacht. Der Ehrenrat wurde nicht neu besetzt, sondern per Abstimmung aus der Satzung des Vereins genommen.

Sabine Speckmann, von Beruf Juristin, war die schwierige Aufgabe zugekommen, den Mitgliedern die durch die Umformierung des Vorstands sowie der Auflösung des Ehrenrats erforderlich gewordenen Änderungen in Satzung und Geschäftsordnung verständlich zu vermitteln. Das führte nicht nur zu deren einstimmigen Bestätigung, sondern veranlasste einen Teil der Versammlung dazu, die Vermittlung der trockenen Materie ebenfalls mit Standing Ovations zu quittieren.

Mit Verweis auf den am 28. Januar stattfindenden Sportlerball schloss Siebrecht dann die Versammlung.