TuS Wagenfeld: Ein „Geburtshelfer“ und „Mediator“ geht

Den TuS Wagenfeld hat Gerdfried Rüter immer hochgehalten. „Die große Familie des TuS war ein risiger Spaß", sagt er.

40 Jahre lang hat er dem TuS Wagenfeld gedient, immer als 2. Vorsitzender. Bei der anstehenden Jahreshauptversammlung des Vereins wird Gerdfried Rüter jedoch nicht mehr für einen Posten im Vorstand kandidieren. Jüngere sollen und werden das Kommando übernehmen. Der „Geburtshelfer“ des Gesundheitssports und „Mediator“ geht.

Wagenfeld – Dass er gleich Feuer und Flamme war für die neue Aufgabe, kann Gerdfried Rüter nicht behaupten. Vorstandsarbeit im TuS Wagenfeld? „Ich habe mich zunächst breitschlagen lassen“, sagt er, aber dann wurde eine lange, sogar eine sehr lange Geschichte daraus. Wenn sich der TuS Wagenfeld am Freitag auf der Jahreshauptversammlung im Vorstand personell und strukturell neu aufstellt (siehe Info-Box), wird sich Gerdfried Rüter nach 40 Jahren als 2. Vorsitzender des Vereins nicht mehr zur Wahl stellen.

40 Jahre – was für eine Zeitspanne! „Und was ich alles erlebt habe in der Zeit“, sagt der 70-Jährige und lacht im Rückblick auch über Themen, die einst nicht so lustig waren, „die wir aber auch bewältigt haben. Gemeinsam, immer als Team“, erklärt Rüter. Auf dieses Teamwork („Das ist eine ganz wichtige Sache“) hat er stets großen Wert gelegt. Was auch erklärt, warum er immer der „Vize“ geblieben ist im TuS. „Es drängt ihn nicht in die erste Reihe, Gerdfried arbeitet lieber im Hintergrund“, sagt der Vorsitzende Andreas Siebrecht, selbst seit 24 Jahren auf dem Posten, über seinen Stellvertreter.

Was auch aus dem Hintergrund bewirkt werden kann, erfahren jede Woche, im Grunde sogar jeden Tag, mehrere hundert Menschen, die im TuS Wagenfeld Sport betreiben. Vor allem die älteren unter ihnen. Denn dass die Sparte Turnen/Gesundheitssport mit mehr als 800 Aktiven mittlerweile die stärkste Abteilung im 1 400 Mitglieder starken Club ist, geht zu einem großen Teil auf Gerdfried Rüter und seine Vorstandskollegin Sieglinde Wemmel zurück. Rüter selbst nennt sich mit einem Augenzwinkern den „Geburtshelfer des Herzsports im TuS – denn von dem Bereich habe ich Ahnung.“

Der TuS Wagenfeld verpasst sich eine neuen Vorstandsstruktur Am Freitag, 19 Uhr, treffen sich die Mitglieder des TuS Wagenfeld im Landhaus Wiedemann zu ihrer Jahreshauptversammlung. Es wird ein Abend mit vielen Wahlen und Abstimmung, das ist jetzt schon klar. Denn der TuS verändert – vorbehaltlich der Zustimmung durch die Mitglieder – seine Satzung und damit auch seine Geschäftsordnung, um sich auf Vorstandsebene künftig breiter aufstellen zu können. Bislang besteht der Vorstand aus einem 1. Vorsitzenden (Andreas Siebrecht), einem 2. Vorsitzenden (Gerdfried Rüter), einem Schatzmeister (Herbert Bröcker), einem Geschäftsführer (Hartmut Guse), einer 2. Geschäftsführerin (Sieglinde Wemmel) und einer Schriftführerin (Sabine Speckmann). Sechs Personen also. Doch der Kreis soll am Freitagabend erweitert werden. Laut neuer Satzung darf der Vorstand dann aus bis zu zehn Personen bestehen. „Es geht darum, die Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen“, erklärt der Vorsitzende Andreas Sieb-recht, der selbst in sein letztes Jahr als Vorsitzender geht und den Posten 2023 nach dann 25 Jahren abgeben möchte. Wie viele andere Vereine auch hat der TuS Wagenfeld die Erfahrung gemacht, dass es enorm schwer ist, noch Nachfolger für die führenden Positionen zu finden. Sieb-recht: „Wir haben schon einige Interessierte in die Vorstandsarbeit hineinschnuppern lassen. Übriggeblieben ist davon aber nur ein einer.“ Es müssen wegen des Rückzugs von Sieglinde Wemmel und Gerdfried Rüter aber mindestens zwei Posten neu besetzt werden. Idee: Abgucken, wie andere das Problem lösen. Das Modell „Vorstandspool“ scheint insgesamt angesagt und erfolgreich zu sein. Siebrecht berichtet, was passierte, als klar war, dass die alten Strukturen aufgebrochen werden sollen und nun bis zu zehn Personen den Vorstand bilden können: „Plötzlich haben sich Kandidaten gefunden.“

Sechs sind es, die sich am Freitag zur Wahl stellen werden. Namentlich Dr. Holger Schade, Marc Loheide, Rainer Cording, Till Hilker, Sarah Spreen und Martin Seidler. Sie alle stellen sich auf der Versammlung vor und müssen dann einzeln gewählt werden. Viel zu tun also für die Mitglieder.



Als selbstständiger Apotheker brachte er eine gewisse Portion medizinisches Knowhow mit, wusste aber auch mit Anträgen und Richtlinien umzugehen. Doch am Wichtigsten war es, dass der passionierte Segler („Mit dem klassischen Teamsport habe ich es gar nicht so“) eine große Motivation hatte, den älteren Menschen in Wagenfeld und nicht sonst irgendwo die Möglichkeit bieten zu können, Sport zu treiben: „Wer alt ist, möchte nicht weit fahren müssen, sondern möchten das Angebot in seiner Nähe haben. Das im TuS zu gewährleisten, hat mich immer dabei gehalten.“ 40 Jahre lang.

Doch natürlich war er als 2. Vorsitzender auch auf anderen Feldern unterwegs. Jugendarbeit war ihm ebenfalls enorm wichtig. Bei dem, was unter den Oberbegriff Leistungssport fällt, hat sich Gerdfried Rüter weitgehend zurückgehalten. Bei den Hand- und Fußballern mit ihren ersten Mannschaften „bin ich nie derjenige gewesen, der den neuen Trainer aussucht. Das können andere viel besser als ich“, sagt er über sich selbst. Seine Rolle: „Mir ging es darum, dass die Balance gehalten wird zwischen diesen Aushängeschildern und der Basis. Das war oft schwer.“ Seine Linie dabei aber stets klar: Fußball und Handball sollte im Spitzenbereich über Sponsoren finanziert werden, alles andere fließt in die Abteilungen. Auf diesem nicht immer spannungsfreien Gebiet „habe ich mich als Mediator gesehen“.

Wenn Gerdfried Rüter das nicht gut gemacht hätte, wäre er wohl nicht bei jeder Vorstandswahl seit 1982 wiedergewählt worden. „Die Zusammenarbeit mit Gerdfried war immer top“, sagt Andreas Siebrecht, und Gerdfried Rüter kann dieses Kompliment nur zurückgeben – und zwar an alle im Verein. „Es war für mich immer das Ziel, das Wir-Gefühl hochzuhalten“, blickt Rüter zurück und zieht seine persönliche Bilanz: „Die große Familie TuS Wagenfeld hat riesigen Spaß gemacht.“

Doch irgendwann muss Schluss sein. Nach dem zögerlichen Einstieg vor 40 Jahren („Ich bin gefragt worden und habe gedacht, ich mache das mal für kurze Zeit“) ist aus der Vorstandsarbeit zwar „ein echtes Anliegen“ geworden, aber jetzt ist es genug. Gemeinsam mit Sieglinde Wemmel verlässt Gerdfried Rüter die Führungsriege und freut sich auf ein neues, junges TuS-Leitungsteam: „Da hat sich eine tolle Mischung gefunden. Ich bin zuversichtlich, dass es in Zukunft weiter gut laufen wird.“