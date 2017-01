Pastorin Edith Steinmeyer: „Geht beherzt und zuversichtlich in dieses Jahr“

Rund 100 Mitarbeitende hatte die Kirchengemeinde Wagenfeld eingeladen, um sich mit einem Gottesdienst und einem Grünkohlessen an Leib und Seele stärken zu lassen.

Wagenfeld - Mit einem gut besuchten Gottesdienst begann das Treffen der Mitarbeitenden in der Kirchengemeinde Wagenfeld. Ehren-, Neben- und Hauptamtliche waren eingeladen, um sich an Leib und Seele stärken zu lassen.

In ihrer Predigt ging Pastorin Edith Steinmeyer auf die Jahreslosung „Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch“ (Ez 36,26) ein und wünschte den Mitarbeitenden: „Geht beherzt und zuversichtlich in dieses Jahr. Lasst euch beschenken und öffnet eure Herzen und euren Geist für Gottes Gnade und Liebe.“

Sieglinde Günther an der Orgel und der Posaunenchor unter der Leitung von Andreas Lorch sorgten in bewährter Weise für wohlklingende Musik. Der Gospelchor unter der Leitung von Claudia Kienz erfreute die Gemeinde mit erfrischendem Gesang.

Im Anschluss an den Gottesdienst trafen sich alle Beteiligten im Festsaal der Gaststätte Wiedemann, wo ein herzhaftes Grünkohlessen auf die rund 100 Mitarbeitenden wartete. Bei der Vorstellungsrunde von Pastorin Steinmeyer viel besonders auf, wieviele Abschiede und Neuanfänge es in der Kirchengemeinde unter den Mitarbeitenden gegeben hatte – und im neuen Jahr geben würde. Manche Mitarbeitende waren ganz neu dabei – zum Beispiel im Kindergottesdienstteam – andere konnten auf eine 45-jährige Tätigkeit im Kindergarten oder im Wegweiserteam zurückblicken.