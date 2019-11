Traum Stein für Stein aufgebaut

Sascha Lorenz eröffnet Fitnessstudio „GYM fortynine“ in Wagenfeld

+ Sascha Lorenz und Nadine Schierloh freuen sich darauf, ihr Fitnessstudio am Haßlinger Weg zu eröffnen. Foto: Russ

Wagenfeld - Von Melanie Russ. Ein paar ruhige Stunden genießen, das war für Sascha Lorenz und seine Lebensgefährtin Nadine Schierloh in den vergangenen Monaten purer Luxus. Im Januar begannen sie damit, sich ihren großen Traum von einem eigenen Fitnessstudio Stein für Stein aufzubauen. Zehn Monate später haben sie ihr lang ersehntes Ziel erreicht. Am Samstag, 30. November, wird das „GYM fortynine“ am Haßlinger Weg in Wagenfeld eröffnet. Die letzten Vorbereitungen laufen in diesen Tagen.