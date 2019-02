Traditionsveranstaltungen bleiben

Wagenfeld - An ihren Veranstaltungen wird die 84 Mitgliedsfirmen zählende Wagenfelder Werbegemeinschaft Aktiwas 2019 wie gewohnt festhalten, im Detail wird es allerdings einige Veränderungen geben. Was in diesem Jahr neu ist und warum, erläuterte Vorsitzender Reinhard Kawemeyer den Mitgliedern während der Jahreshauptversammlung im Landhaus Wiedemann.

Im Zusammenhang mit dem Frühlingsmarkt und dem Großmarkt lobte er den großen Einsatz des Marktmeisters Sven Schröder von der Gemeindeverwaltung. „Wenn wir beide uns auch im Vorfeld manchmal in Diskussionen über das Für und Wider einiger Sachen verstricken, so kommen wir letztendlich immer wieder zu einem guten Ergebnis“, so Kawemeyer. Schröder setze sich großartig ein, wenn es um die Verträge mit den Autohäusern und um die Aussteller für die Gewerbeschau gehe.

Eine der Neuerungen betrifft auch den Frühlingsmarkt beziehungsweise den Flohmarkt. Britta Sieveke, die bisher für die Organisation verantwortlich zeichnete, wird aus beruflichen Gründen nicht weitermachen. Darum wird künftig wie beim Großmarkt ein professioneller Betreiber die Organisation übernehmen. „Die privaten Flohmarktanbieter müssen allerdings weiterhin kein Standgeld bezahlen“, betonte Kawemeyer. Sieveke dankte er für ihren unermüdlichen Einsatz.

Die Entscheidung, den Frühlingsmarkt nur noch an zwei Tagen zu veranstalten, sei richtig gewesen, sagte der Vorsitzende mit Blick auf das vergangene Jahr. Die Vorbereitungen für die Neuauflage laufen bereits auf Hochtouren. Die Eröffnung ist am Samstag, 13. April, um 14 Uhr.

Auch den schon zur Tradition gewordenen Kunsthandwerkermarkt soll es weiterhin geben - allerdings nicht mehr in der Kaiserhalle. Der Besitzer der Räume habe den Mietpreis drastisch angehoben, sodass eine Veranstaltung dort nicht mehr möglich sei, erklärte Kawemeyer. In Absprache mit der Gemeinde wird im kommenden Herbst in der Aula der Auburgschule gestöbert und gehandelt. Mit dem letzten Kunsthandwerkermarkt in der Kaiserhalle ist Kawemeyer trotz einiger organisatorischer Widrigkeiten zufrieden. Mit mehr als 40 Ausstellern sei er gut bestückt gewesen und habe den verkaufsoffenen Sonntag gut ergänzt. Der sei ebenfalls erfolgreich gewesen, so Kawemeyer. „Die geöffneten Geschäfte wurden sehr gut frequentiert.“

Neu ist auch die Bewirtung im Gewerbezelt des Großmarkts. Ulli Bruns wird nicht mehr dabei sein. Als Nachfolger hat Aktiwas den „Moorhof“-Wirt Heini Huck aus Oppenwehe gewonnen.

Eine Veränderung gibt es außerdem im Vorstand der Werbegemeinschaft. Schatzmeister Torsten Paulussen ist auf eigenen Wunsch ausgeschieden. Er gehörte dem Vorstand seit 2003 als Schatzmeister und von 2005 bis 2011 in Personalunion als Vorsitzender an. Sein Nachfolger Kawemeyer dankte ihm für die geleistete Arbeit und überreichte einen großen Präsentkorb mit Wagenfelder Produkten.

Zu Paulussens Nachfolger wählten die Mitglieder Pasquale Schneider. Damit ist der Vorstand mit dem Vorsitzenden, seinen Stellvertretern Oliver Keese und Andreas Dietzmann, Schriftführer Julian-James Mandviwala und den Beisitzern Karsten Kleemeyer und Mike Stoppelberg komplett. Neue Kassenprüferin für den ausgeschiedenen Torsten Wiechert ist Angie Vonken.

Reinhard Kawemeyer berichtete auch über die gute Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung. Er, sein Stellvertreter Oliver Keese und Bürgermeister Matthias Kreye treffen sich demnach an jedem zweiten Dienstag im Monat, um aktuelle Dinge im Wirtschaftsbereich anzusprechen. Dieser enge Austausch solle fortgesetzt werden, so Kawemeyer. mer