Nachhaltige Pflanzerde ist Verkaufsschlager: Torffrei und aus der Region

Ströhen - Wenn Pflanzen gedeihen und Blüten ihre ganze Farbenpracht entfalten sollen, dann ist der Griff zum Torf oft ein probates Mittel. Torf, der aus Moorböden stammt, ist der am meisten genutzte Rohstoff für Erden im Gartenbau, doch er ist auch ein wichtiger Kohlenstoffspeicher und er wird knapper.

Vor diesem Hintergrund startete im September 2017 im Europäischen Fachzentrum Moor und Klima (EFMK) in Ströhen ein Projekt zur Entwicklung einer nachhaltigen Alternative, das nun kurz vor dem Abschluss steht. Die „Regionale Blumen- und Pflanzerde“ ist seit März dieses Jahres in der Region erhältlich.

Nachhaltig pflanzen: 10.000 Säcke Blumenerde produziert

„Wir waren positiv überrascht. Das Produkt hat sich bisher gut verkauft“, freut sich Luise Reiher, Projektmitarbeiterin im EFMK. 10.000 Säcke à 45 Liter habe der Projektpartner Gramoflor in Vechta in diesem Jahr produziert, 2020 sei eine ähnliche Menge geplant.

Auch wenn das Projekt im November endet, bleibt das Netzwerk aus den Landkreisen Diepholz und Vechta, den Abfallwirtschaftsgesellschaften Bassum, Osterholz, Landkreis Vechta und Landkreis Osnabrück, den Substratherstellern Gramoflor und Meiners, Umweltverbänden und Wissenschaft bestehen.

Pflanzerde bei der AWG und in Ströhen erhältlich

Die Produktion soll langfristig weitergehen und die Menge im Optimalfall steigen. Aktuell ist die Pflanzerde bei den Abfallwirtschaftsgesellschaften und im Moorwelten-Shop in Ströhen erhältlich. „Als nächsten Schritt wollen wir bei Gartencentern und Baumärkten anfragen, ob Interesse besteht“, so Reiher.

In Deutschland würden jährlich etwa 8,5 Millionen Kubikmeter Substrate und Erden produziert, davon seien 6,4 Millionen Kubikmeter torfhaltig, so Reiher. Der Torf werde zum Teil importiert, beschreibt Reiher den Ist-Zustand. In Deutschland seien 2014 etwa 2,5 Millionen Kubikmeter Torf abgebaut worden, Tendenz sinkend. Denn die vorhandenen Genehmigungen liefen aus, neue würden kaum noch erteilt. „Deswegen ist es umso wichtiger, Alternativen zu finden“, betont Reiher.

Kompost aus der Region liefert Nährstoffe

„Bei der Entwicklung unserer Pflanzerde waren uns die Torffreiheit und die Regionalität wichtig.“ Die Erde ist aus drei Komponenten zusammengesetzt, die alle in der Region gewonnen werden. Der Kompost aus den Abfallwirtschaftsgesellschaften enthält alle wichtigen Nährstoffe, Rindenhumus gewährt eine gute Nährstoff- und Wasseraufnahme und Holzfasern von Nadelbäumen sorgen für eine lockere Struktur und gute Durchlüftung.

In einem Versuch an der Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau Hannover-Ahlem wurden über drei Monate fünf verschiedene Zusammensetzungen der drei Komponenten in Balkonkästen getestet. Der Anteil von Kompost und Holzfasern variierte zwischen 20 und 40 Prozent, der Anteil des Rindenhumus’ betrug immer 20 Prozent. „Wir haben versucht, möglichst viel Kompost nehmen zu können“, erklärt Reiher mit Blick auf die Kosten. „Denn was bringt ein gutes Produkt, wenn es niemand kauft.“

Weniger empfindliche Arten entwickeln sich gut

Die Entwicklung der Pflanzen wurde in regelmäßigen Abständen überprüft, am Ende folgte eine chemische Untersuchung. Das Ergebnis: Bei empfindlichen Pflanzenarten wie der im Versuch verwendeten Calibrachoa (auch bekannt als Rubinglöckchen) kann es zu Minderwuchs und Chlorose (Bleichsucht) kommen. Weniger empfindliche Pflanzenarten wie Pelargonien – dazu gehören Geranien – entwickelten sich in den torffreien Blumenerden ebenso gut wie in torfbasierter Blumenerde.

Auch die Lagerfähigkeit wurde über sechs Monate untersucht. Zwar nahm der Gehalt an löslichem Mineralstickstoff ab, die Phosphat-, Kalium- und Salzgehalte veränderten sich dagegen kaum.

Nachhaltige Pflanzerde: Zum Topfen und Umtopfen geeignet

Laut Hersteller eignet sich die Pflanzerde zum Topfen und Umtopfen von Zimmer und Kübelpflanzen sowie zum Pflanzen von Blumen, Gemüse, Stauden, Rosen und Gehölzen im Garten, nicht aber für Orchideen, Rhododendron, Azaleen, Heidelbeeren und ähnliches.

Der professionelle Gartenbau kann noch nicht ganz ohne torfhaltige Erden arbeiten. Ein Grund sind die auf großen Flächen höheren Kosten. Zudem werden noch nicht genügend torffreie Alternativen produziert. Das liegt laut Reiher unter anderem daran, dass die Rohstoffe, die in der Vergangenheit nur ein „Abfallprodukt“ der Holzproduktion waren, inzwischen auch als regenerative Energiequelle sehr begehrt sind. Hobbygärtner könnten dagegen fast zu hundert Prozent auf torfhaltige Pflanzerde verzichten, ist Luise Reiher überzeugt. Wenn sie denn bereit sind, ein bisschen mehr auszugeben. Ein 45-Liter-Sack ist für 5,50 Euro zu haben.

