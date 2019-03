Tierpark Ströhen weist auf Bedeutung des Artenschutzes hin

Ströhen – Bereits 1973 eingeführt – heute notwendiger denn je: So bewertet Dr. Nils Ismer, Leiter des Tierparks Ströhen, die Bedeutung des Internationalen Tags des Artenschutzes, der alljährlich am 3. März begangen wird. Der Schutz von vor dem Aussterben bedrohten Tier- und Pflanzenarten stelle eines der größten Probleme unserer Zeit dar. „Der Erhalt der Vielfalt unserer Natur ist von herausragender Bedeutung, auch für das Fortbestehen und die Weiterentwicklung des Menschen“, betont Ismer.

Die biologische Diversität sei nicht nur aus Gründen der Schönheit und der Verantwortung gegenüber der Natur, sondern auch aus medizinischen und physiologischen Gründen von höchster Bedeutung. Die starke Ausbreitung des Menschen führe dazu, dass immer mehr Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht oder bereits ausgestorben seien. Die langfristigen Auswirkungen auf komplexe Biotope und biologischen Zusammenhänge seien nur im Ansatz zu erahnen, so Ismer weiter.

Wie der Tierarzt betont, geht es dabei nicht nur um spektakuläre Arten wie Nashörner, Tiger oder seltene Affenarten, sondern auch und vielleicht insbesondere um Tierarten vor unserer Haustür. „Die Anzahl bereits jetzt verschwundener Insekten und Vogelarten, insbesondere in den letzten Jahren, ist erschreckend groß und bereitet bereits jetzt große Sorge. Ein Umdenken und ein daran geknüpftes verändertes Verhalten von uns allen ist enorm wichtig“, so Ismer.

Das Bewusstsein über die Problematik sei mittlerweile auch in der breiten Bevölkerung angekommen, wie man unter anderem in dem kürzlich in Bayern vorgetragenen Volksbegehren für den Schutz von Bienen und anderen Insekten erkennen könne.

„Der Tierpark Ströhen“, so Ismer „hat sich seit vielen Jahren dem Schutz und der Zucht von vor dem Aussterben bedrohten Tierarten verschrieben und sieht dies als eine seiner Kernaufgaben an. Seit Jahren werden unter anderem sibirische Tiger, Weißhandgibbons, Tapire, Kulanesel oder auch die sehr selten gewordene Madagaskarente regelmäßig nachgezüchtet und zoologischen Zuchtprogrammen zugeführt.“

Die Madagaskarente ist sehr selten geworden.

Tierparks und Zoos könnten nicht alleine den Erhalt bestimmter Arten sichern, „jedoch erfüllen sie häufig wichtige Aufgaben im Erhalt genetischer Reserven und zur Überbrückung der Bestandserhaltung, bis es schließlich erfolgreiche Konzepte zu einer Wiederansiedlung oder Bestandserhalten in freier Wildbahn gibt“.

Dass Artenschutz alle betrifft, sieht Ismer besonders im Schutz und Erhalt von Insekten und heimischen Vögeln: „Wenn wir nicht dafür sorgen, dass auch in Zukunft selbst Kleinstlebewesen in unserer Landschaft heimisch sind, wird es auch für die größeren, bekannteren und beliebteren Tiere kaum mehr Nahrung geben und sie werden nach und nach aus unserem Landschaftsbild verschwinden. Das sollte uns jeden Tag bewusst sein, bevor wir die chemische Spritze herausholen oder die letzte Buschhecke entfernen, die für viele Tiere ein wichtiger Lebensraum ist.“