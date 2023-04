Spannende Suche nach Yumba: Neue Entdeckerreise im Tierpark Ströhen

Von: Melanie Russ

Teilen

Emil der Entdecker steht den Kindern bei der Entdeckerreise mit Rat und Tat zur Seite. © Russ

Der Tierpark Ströhen wandelt sich immer mehr zu einem Entdeckerzoo. Die neuesten Attraktionen sind eine Entdeckerreise über alle sechs Kontinente und das Outdoor Escape Spiel „Findet Yumba“, bei denen vor allem die jungen Besucher die Natur und Tierwelt mit allen Sinnen erleben sollen.

Ströhen – Emil ist ein echter Entdecker. Mit Schlapphut, Fernglas, Kompass und am Gürtel der kurzen Hose hängendem Seil hat das neue Maskottchen des Tierparks Ströhen das Zeug, zu einer Kultfigur zu werden. Die Mädchen und Jungen jedenfalls, die den Entdecker am Montag durch den Tierpark begleiten, sind begeistert von ihm und von den Rätseln, die sie unterwegs lösen müssen. Die Entdeckerreise ist ebenso wie das neue Outdoor Escape Spiel „Findet Yumba“ Teil des Marken-Facelifts, in dessen Rahmen sich der traditionsreiche Tierpark schon seit einiger Zeit in einen Entdeckerzoo wandelt, der mehr bieten möchte als die Möglichkeit, sich Tiere anzuschauen.

„Wir sind immer noch der Tierpark“, betont Chef Dr. Nils Ismer, dass nicht sämtliche Traditionen über Bord geworfen werden. „Wir glauben aber, dass Entdecken ein wichtiger Teil der kindlichen Entwicklung ist. Wir möchten den Besuchern spielerisch und spannend möglichst viele Informationen über unsere Tiere, die Bedrohungsszenarien, ihre Lebensräume und ihre biologischen Eigenarten vermitteln“, erklärt Ismer. Damit wollen er und sein Team zum einen den Aufenthalt im Tierpark Ströhen noch interessanter machen, zum anderen Verständnis für die biologischen Probleme und Eigenarten der Tiere wecken.

Zum neuen Konzept gehören außerdem die Entdeckerscheune, in der die Kinder nach Herzenslust klettern können, und die Entdeckerhäuser auf Stelzen, die gerade in einem Waldstück des Tierparks entstehen. „Wir werden uns in den nächsten Jahren weiter in diese Richtung entwickeln“, so Ismer.

Tierparkchef Nils Ismer erklärt an der ersten Station die Spielregeln der Entdeckerreise. © Russ

Doch passend zu Ostern stehen erst mal die beiden neuen Angebote im Fokus. Bei der Entdeckerreise geht es mit Bleistift und Rätselkarte bewaffnet gemeinsam mit Entdecker Emil durch den Tierpark und über alle sechs Kontinente. Bei der Vorstellung am Montag war er in Fleisch und Blut dabei, meistens wird er die Besucher aber in digitaler Form begleiten. An sechs Stationen – vier digitale und zwei analoge – müssen die Besucher Rätsel lösen und Fragen beantworten. Sie sollen sich dabei auf unterhaltsame Weise mit verschiedenen Themen rund um Tiere und deren Bedrohung beschäftigen. Die Rätsel sind so gehalten, dass sie auch von kleineren Kindern gelöst werden können. „Aber man muss auch ein bisschen kombinieren“, so Ismer.

Der Multimedia-Teil ist bei diesem Angebot bewusst gering gehalten. „Wir haben anfangs überlegt, eine Handy-App zu nutzen, aber darauf verzichtet“, erklärt Nils Ismer. Denn die jungen Besucher sollen die Natur riechen, erspüren und mit den Augen entdecken und eben nicht ständig aufs Handy starren.

Max Witte zeigt, wie die Suche nach Yumba und den Karottendieben mit Tablet und Kompass funktioniert. © Russ, Melanie

Wem die Entdeckerreise noch nicht aufregend genug ist, der kann sich am Outdoor Escape Spiel „Findet Yumba“ mit einer spannenden Detektiv-Geschichte versuchen: Irgendjemand hat die Karotten der Elefanten geklaut. Weil Elefanten-Dame Yumba die Karotten aber so liebt, büxt sie aus und macht sich im Tierpark auf die Suche. Die Besucher müssen nun ausgerüstet mit Fernglas, Kompass und Tablet – alles vom Tierpark zusammengestellt – den Karotten-Dieb und Yumba aufspüren und dabei vielen Spuren folgen, Fragen beantworten und Wasserproben entnehmen. Auch hier ist Entdecker Emil immer dabei.

Das Outdoor-Escape-Spiel haben die Mindhunters aus Osnabrück speziell für den Entdeckerzoo entwickelt. Die Idee dazu kam der Familie Ismer, nachdem sie deren Escape-Room in Osnabrück besucht hatten. „Wir waren absolut begeistert“, berichtet Nils Ismer. Spielerisches Edutainment: „Diese Idee hat uns gefesselt.“ Es bedurfte allerdings einiger Entwicklungsarbeit, um das Konzept auf einen Tierpark umzumünzen. „Wir haben unter anderem schon die Speicherstadt in Hamburg erlebbar gemacht, aber ein Tierpark war für uns Neuland“, berichtet Maximilian Witte von den Mindhunters. Edutainment, also die Verbindung von Lernen und Unterhaltung, treffe aktuell genau den Zeitgeist. Im Tierpark sei die Herausforderung gewesen, das Digitale mit der Natur zu verbinden. Die Begeisterung der jungen Besucher zeigt: Herausforderung gemeistert.

Das Outdoor Escape Spiel kostet pro Gruppe 49 Euro zuzüglich zum Eintrittspreis. Eine Gruppe kann aus bis zu sechs Personen bestehen. Es ist eine Anmeldung erforderlich per E-Mail an info@tierpark-stroehen.de oder unter Tel. 05774/505.