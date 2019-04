Tierbabys erkunden schon die Welt

Ströhen - Von Lucas Brüggemann. Noch haben es die Tierbabys im Tierpark Ströhen relativ ruhig. Aber spätestens, wenn die letzten Jungtiere geboren wurden und die Tage wärmer werden, wird sich das ändern. Besucher können allerdings schon jetzt den Nachwuchs vieler Tiere beim Spielen und Toben in der Frühlingssonne beobachten.

Yvonne Habermann, Pressesprecherin des Tierparks, ist begeistert von den vielen kleinen Wollknäulen, die gerade zur Welt kommen. „Das ist jetzt die beste Zeit“, erklärt sie. Bei einem kleinen Rundgang zeigt sie, wo bereits Tierbabys zu sehen sind. Die Situnga- und Litschi-Antilopen, die Weißhandgibbons und auch die Zwergotter haben schon Nachwuchs zur Welt gebracht.

Auch bei den Ziegen auf der Streichelwiese tollen viele kleine Zicklein herum. „Die finden die Kinder meistens besonders niedlich“, weiß Habermann. Auch ein drei Wochen altes Kamelfohlen können die Besucher zusammen mit seiner Mutter beobachten. „Bei einigen Tieren warten wir allerdings noch auf Nachwuchs“, so Yvonne Habermann. Bei den Polarfüchsen, Luchsen und Kattas – auch bekannt als Lemuren – zum Beispiel.

+ Die Ziegen auf der Streichelwiese sind das Highlight für viele Kinder.

Während des Rundgangs gibt es dann doch noch eine Überraschung für die Pressesprecherin. Bei den Trauerschwänen sind vier kleine Küken geschlüpft. „Die müssen heute das erste Mal auf dem Wasser sein. Als ich vor ein paar Tagen mit meiner Familie hier war, saßen die noch fest auf dem Nest“, stellt sie überrascht fest. Am Geparden-, Tiger- und Pumagehege muss Habermann ein wenig schmunzeln: „Unsere Großkatzen machen das, was Katzen eben am liebsten machen: In der Sonne liegen und schlafen.“

Auf dem zum Tierpark gehörenden Arabergestüt freut man sich bereits über etwa 40 Fohlen. „Viele Besucher wundern sich, dass die Fohlen so zahm und zutraulich sind. Das bringt der Kontakt zu den Besuchern so mit sich“, erklärt Habermann. Anfassen sei nämlich durchaus erlaubt. „Alle Tiere mit Hufen dürfen die Besucher gerne streicheln“, erklärt sie. So freuen sich Esel, Ziegen und auch die Araberpferde über Streicheleinheiten.

+ Sie halten ihre Eltern auf Trapp: die kleinen Zwergotter im Tierpark Ströhen.

Seit dem 6. April läuft bereits das Tages- und Showprogramm im Tierpark Ströhen. In der Showhalle erklärt der Tierlehrer bei der „Tierschule“, wie und warum er seine Tiere trainiert. Beim „EleFun“ im Elefantenpaddock erklärt Trainer Elvis Errani, was er täglich mit den Elefanten einübt. „Das ist keine Dressur“, betont Habermann. Der Trainer möchte zeigen, wie man mit den Tieren beim Tierarzt oder beim täglichen Waschen umgeht. Errani stellt mit einem Augenzwinkern fest, dass seine drei Elefantendamen „Mala“, „Yumba“ und „Baby“ besser hören als der Hund von Tierparkchef Nils Ismer. „Vielleicht solltest du den Hund auch mal ins Training nehmen“, schlägt Habermann vor.

Die Elefanten gehören zu einem Zirkus, der sich entschieden hat, mit den Dickhäutern nicht mehr auf Tournee zu gehen. Habermann erläutert: „Die drei Elefantendamen verbringen eine Art Sommerurlaub bei uns. Im Winter sind sie dann im Standquartier beim Zirkus.“ Beim „Elefanten Walk“ können die Besucher die drei Dickhäuter auf ihrem Spaziergang durch den Tierpark begleiten. „Das ist schon etwas Besonderes, wenn man vis-a-vis mit einem Elefanten steht“, weiß Yvonne Habermann.

Ganz neu im Programm ist die Greifvogelshow mit Falknerin Frauke Niehus und ihrem zweijährigen Wüstenbussard „Flint“. „Die beiden haben über den Winter viel trainiert und sind jetzt so weit, dass sie den Besuchern ein bisschen was zeigen können“, freut sich die Pressesprecherin.

Noch sind die vielen kleinen Tierbabys ohne Namen. Den erhalten sie im Rahmen der Tierkinder-Taufe am 11. August, wenn die kleinen Besucher des Tierparks die Namen aussuchen dürfen.