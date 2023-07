Tennisclub Wagenfeld freut sich über beachtliche Mitgliederentwicklung

Von: Melanie Russ

Roland Krapp, 1. Vorsitzender des TNB Region Oldenburger Münsterland (2.v.r.), brachte den Vertretern des TC Wagenfeld das Geschenk für die hervorragende Mitgliederentwicklung höchstpersönlich vorbei. © TuS Wagenfeld

Die Tennissparte des TuS Wagenfeld ist einer der erfolgreichsten Tennisclubs der Region Oldenburger Münsterland. Von 2020 bis 2022 ist die Mitgliederzahl um 43,6 Prozent gestiegen.

Wagenfeld – Nachwuchsmangel? Mitgliederschwund? Die Tennissparte des TuS Wagenfeld hat diese Sorgen momentan nicht. Ganz im Gegenteil. Der TC Wagenfeld ist in den vergangenen Jahren sogar so stark gewachsen wie kaum ein anderer in der Region Oldenburger Münsterland im Tennisverband Niedersachsen-Bremen (TNB).

Von 2020 bis 2022 ist die Zahl der Mitglieder von 94 auf 135 gestiegen, was einem Plus von 43,6 Prozent entspricht. Der Tennisclub hat damit laut TNB von allen 50 Vereinen der Region prozentual die drittmeisten Mitglieder geworben. Dafür gab’s jetzt vom Verband ein kleines Geschenk, das der erste Vorsitzende Roland Trapp höchstpersönlich vorbeibrachte. Der TNB rüste in jedem Jahr die Vereine mit dem höchsten Zuwachs an Mitgliedern – entweder absolut oder prozentual – mit Bällen auszurüsten, berichtet Matthias Rathje, Pressesprecher des TuS Wagenfeld. Dies solle zur Unterstützung beim Training der neuen Mitglieder dienen.

Auch der Wagenfelder Tennisclub hatte vor Jahren schon mal Nachwuchssorgen, doch diese Zeiten sind vorbei. Schon vor der Corona-Pandemie sei die Mitgliederzahl ein bisschen nach oben gegangen, während der Pandemie stockte es kurz, doch dann ging der Aufschwung weiter, beschreibt Matthias Rathje die Entwicklung. Über Mundpropaganda habe sich herumgesprochen, dass es Spaß macht, beim TC Wagenfeld Tennis zu spielen.

Einige neue Mitglieder hat der Tennisclub der Fußball-Sparte des TuS Wagenfeld zu verdanken. Viele Spieler, die nicht mehr im Fußball aktiv sein wollten, seien zur Tennissparte gewechselt, berichtet Rathje. „Und wir haben viele Schnupperkurse angeboten. Die waren immer gut besucht“, nennt er einen weiteren Grund. So kommen jedes Jahr ein paar neue Mitglieder hinzu – sowohl im Jugendbereich als auch bei den Erwachsenen.

Aufgrund der zuletzt 41 Neuzugänge hat der Tennisclub mittlerweile drei Trainer im Einsatz, und ein vierter wäre auch gern gesehen. „Aber es ist nicht so leicht, Trainer zu finden“, weiß Matthias Rathje. „Die machen das ja nebenbei, da muss es zeitlich auch passen.“ Außerdem gebe es in der Region viele Tennisvereine, die Bedarf hätten.

Momentan ist der Tennisclub laut Rathje nur in der Hobbyliga aktiv, „es ist aber das Ziel, auch wieder am Punktspiel-Betrieb teilzunehmen“. Das Problem sei, dass die Liga-Spiele am Wochenende stattfinden und dann immer ein ganzer Tag weg sei. Das lässt sich nicht immer mit der Familien vereinbaren. Aber dank der gestiegenen Mitgliederzahl geht da ja vielleicht bald wieder was.

Trainingszeiten: Damentraining: montags ab Nachmittag, Herrentraining: dienstagabends, Kinder- und Jugendtraining: samstags 8 bis 14 Uhr, Trainer: Detlev Behrends, Tel. 0178/3664003.