Ein Tannenbaum namens Fabienne gewinnt

130 kleine Narren beim ersten Kindermaskenball in der Wagenfelder Grundschulaula

+ Beim Kinderkarneval in der Auburg-Schule war mächtig Stimmung. Fotos: Brüggemann

Wagenfeld – „Wagenfeld Helau!” hieß es am Sonntag in der Aula der Auburg-Schule in Wagenfeld, als kleine Närrinnen und Narren mit ihren Eltern und Großeltern zum Kindermaskenball der Feuerwehr kamen. Neben Spiel und Spaß gab es eine Tombola und den Wettbewerb um die schönsten Kostüme. Mehr als 130 kleine Jecken waren gekommen, um zu feiern, zu toben und ihre bunten Kostüme zu präsentieren.