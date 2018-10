Stumpe fehlen zwei Punkte

Wagenfeld - Von Volker Menge. Bahnsport vom Allerfeinsten liegt dem 27- jährigen Sascha Stumpe aus Wagenfeld im Blut. Der angehende Wirtschaftsingenieur für Energiesysteme hat schon durch Vater Jürgen Stumpe in frühster Kindheit seine Leidenschaft zum Sport auf zwei Rädern für sich entdeckt. Nun gelang Ihm sein bisher größter Erfolg, als er sich in Lübbenau im Spreewald bei der Deutschen Meisterschaft auf der Langbahnmaschine einen hervorragenden zweiten Platz erkämpfte.

Jahrelang drehte er auf dem heimischen Heidering in Wagenfeld seine Runden auf der Speedwaymaschine, seit zwei Jahren ist Sascha Stumpe darüber hinaus auf der Langbahnmaschine unterwegs und das mit Erfolg.

Bei dem Event in Berlin trafen die jeweils fünf besten Fahrer aus dem norddeutschen und dem süddeutschen Raum aufeinander, um den Deutschen Langbahnmeister zu ermitteln. Hier werden in mehreren Läufen Punkte zusammengefahren, die in der Endabrechnung über Sieg oder Niederlage entscheiden. Den finalen Endlauf konnte Stumpe souverän für sich entscheiden, in der Endabrechnung fehlten allerdings zwei klitzekleine Punkte für den ersten Platz, den sich Fabian Wachs aus Werlte sicherte.

„In diesem Jahr“, so Stumpe, „musste das Hobby sehr oft hinten anstehen, da das Studium nicht viel Freizeit zugelassen hatte.“ An lediglich 15 Rennen konnte der Wagenfelder teilnehmen, diese allerdings beendete er zum größten Teil mit guten bis sehr guten Ergebnissen. Mit einem Sieg in Lüdinghausen an Vatertag sowie jüngst im Reiterwaldstadion von Vechta vor knapp 6 000 Zuschauern sicherte sich der Wagenfelder in der B-Lizenz den Podestplatz ganz oben. Neben seinem Erfolg als deutscher Langbahn-Vizemeister konnte Stumpe sich in diesem Jahr auch den vierten Platz in der Norddeutschen Bahnmeisterschaft sichern.

Wann immer es die Zeit zulässt, ist das Team Stumpe, zu dem neben Sascha auch Mutter Marion, Schwester Milena, sein angehender Schwager Jens Benneker sowie das Mechanikerteam Jürgen Stumpe und Sascha Dünnemann gehören, auf den Bahnen in ganz Deutschland, Belgien und den Niederlanden unterwegs. Von März bis Oktober ziehen die Stahlschuhmatadore, wie die Fahrer von den Insidern gerne genannt werden, ihre Runden durch die Sand-, Asche- oder Grasbahnen und gehen mit Mensch und Maschine oft ans Limit des Möglichen. Da ist es sehr wichtig, nur bestes Material am Start zu haben, um ganz vorne mitmischen zu können.

Sascha Stumpe hat das Glück, einen namhaften Motorentuner in seinem Netzwerk zu haben. Zweimal im Jahr geht der komplette Motor zu Helmut Heimann aus Kaunitz, wo er auf Herz und Nieren überprüft und verfeinert wird. Das alles sei ohne einen großen Pool an Sponsoren, vorwiegend ansässige Unternehmen aus der heimischen Region, als auch Freunde und Gönner, nicht möglich, so Stumpe weiter.

Dass das Rennfieber bei der Familie Stumpe absolut prägend ist, zeigt auch der Erfolg von Jens Benneker, der neben seiner Tätigkeit im Team Stumpe auch selbst auf der Langbahn-Maschine sehr erfolgreich unterwegs ist und dieses Jahr im französischen Morizes die Bronzemedaille der Teamweltmeisterschaft gewinnen konnte. Beide Fahrer unterstützen sich gegenseitig und tauschen sich laufend aus, um jeden Vorteil für sich nutzen zu können.