Strohpresse gerät auf Feld in Brand

Feuerwehr Ströhen mit 33 Kräften vor Ort

+ Die Ortsfeuerwehr Ströhen löscht eine Anbaupresse auf einer Wiese ab. - Foto: Feuerwehr/Seeker

Ströhen - Eine Strohpresse ist am Dienstag bei Arbeiten auf einem Feld an der Straße Rothe Riede in Ströhen in Brand geraten. Der Fahrer einer landwirtschaftlichen Maschine bemerkte gegen 20.30 Uhr, dass seine Anbaupresse Feuer gefangen hatte, wie Feuerwehrpressesprecher Jens Seeker mitteilt. Da der Fahrer dies sehr schnell erkannt habe, sei es ihm noch gelungen, das Strohfeld zu verlassen. Auf einer angrenzenden Wiese habe er die Presse von der Zugmaschine getrennt und einen Notruf abgesetzt.