„Ströher Dorfleben“ hat schon viel bewegt

Verstorbene Walter und Ullmann fehlen

Überraschungsgast: Entertainer „Benny" unterhält die Mitglieder des Vereins „Ströher Dorfleben" nach der Versammlung im Tierpark-Restaurant mit gereimtem und musikalischem Nonsens und Dönekens aus seinem Leben.

Ströhen - Der Mitte der ersten Dekade des neuen Jahrtausends gegründete Verein „ Ströher Dorfleben“ tut der Ortschaft gut. Vorstand und Mitglieder hangeln sich bei ihrem ehrenamtlichen Wirken von Beginn an immer eng am Vereinsnamen entlang. Seit der Gründung erfüllt der Verein das Dorf mit Leben, mit Aktionen und Aktivitäten. Am Freitagabend legte der Vorstand während seiner Jahreshauptversammlung Zeugnis seiner vielfältigen Arbeit „von Ströhern für Ströhen“ ab.