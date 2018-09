Wasserverunreinigung: Spurensuche dauert an

Landkreis Diepholz - Die Stadtwerke EVB Huntetal sind der Ursache für die Verunreinigung der Trinkwassernetzes im Bereich Wagenfeld weiter auf der Spur. Die mögliche Ursache für Verunreinigung sei weiter eingegrenzt worden, heißt es in einer Pressemitteilung von gestern.

Aus einem Leitungsstück im Bereich Von-Siemens-Straße/Reuterhof sei ein Stoff isoliert und in einem Speziallabor untersucht worden. Die Ergebnisse werden in wenigen Tagen erwartet, heißt es. „Es könnte sich um eine Fremdsubstanz aus einem externen Eintrag handeln.“

Die Stadtwerke arbeiten weiterhin daran, mit Spülungen und dem Einsatz von sogenannten Molchen die bakterielle Verunreinigung aus dem Netz zu beseitigen.

Darüber hinaus sei in der vergangenen Woche ein besonders stark belasteter Leitungsabschnitt vom Netz getrennt worden. „In einem mehrstufigen Verfahren wurde dieses Teilstück zusätzlich mechanisch, chemisch und thermisch gereinigt. Die Auswertungen der anschließenden Proben zeigen gute Werte“, heißt es weiter. Die Stadtwerke gehen davon aus, die im Netz vorhandene Verkeimung an dieser Stelle, mit Fortführen der Maßnahmen baldmöglichst beseitigen zu können. Dies passiere in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Diepholz.

In Ströhen ist das Abkochgebot bereits aufgehoben, im Bereich Wagenfeld/Neustadt gilt es weiter. Die Werte an sogenannten Coliformen seien dort weiter zurückgegangen, liegen jedoch noch nicht bei dem vorgegebenen Grenzwert von Null. Eine Liste der noch betroffenen Straßen ist auf der Internetseite veröffentlicht.

www.stadtwerke-huntetal.de

Rubriklistenbild: © dpa