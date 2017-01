„Stets freundlich, offen und wertschätzend“

Premiere für Sandra Schenck: Sie verabschiedete Hartmut Bublitz gestern in Wagenfeld in den Ruhestand. - Foto: Benker

WAGENFELD - „Schön, so schön war die Zeit...“ Mit diesem Lied „Heimweh“ von Freddy in etwas abgewandelter Form verabschiedete das Kollegium der Oberschule Wagenfeld gestern seinen langjährigen Leiter Hartmut Bublitz in der Kaiserhalle in den Ruhestand. Und dieser bedankte sich mit den Worten: „Ich war gern euer Schulleiter. Und ich hoffe, Frank Klausing wird schnellstmöglich mein Nachfolger.“

Zu diesem Zeitpunkt lagen fast zwei Stunden hinter den Anwesenden mit Dankesworten und guten Wünschen für den Verabschiedeten in lockerer Atmosphäre. Ein Rückblick auf mehr als 40 Jahre im Schuldienst war unvermeidlich und Hartmut Bublitz machte selbst damit den Anfang in seiner Begrüßung. Er stellte eingeladene Vorgesetzte, Kollegen und Mitarbeiter vor, die seinen beruflichen Werdegang entscheidend mit geprägt hatten. Zu ihnen zählte sein Freund Wilfried Heitmann, Regierungsschuldirektor i.R. Dieser habe ihn an die Oberschule in Wagenfeld geschickt mit den Worten „es ist eine Belohnung, dort zu arbeiten“. „Und ich bin froh, dass du dann in den Ruhestand gegangen bist. Wer weiß, wohin du mich sonst noch geschickt hättest“, scherzte Bublitz.

Er vergas aber auch nicht, seine beiden Kinder mit Partnern sowie seine Ehefrau Barbara zu erwähnen, „die mich immer unterstützt haben“.

Für Schulfachdezernentin Sandra Schenck war diese Verabschiedung eine Premiere. „Und ich freue mich, dass ich gerade dich verabschieden darf“, erinnerte sie an 15 gemeinsame beruflich Jahre, die bestimmt waren von Fortbildungen und Kooperationen der Schulen, an denen sie unterrichtet hatten. Ausgehend von der ersten Anstellung an der Grundschule Barenburg zählte sie die weiteren Stationen bis zur Übernahme der Leitung in Wagenfeld im Jahre 2003 auf. Für ihn kein unbekannter Ort, war er dort in den 90er-Jahren schließlich schon mal Konrektor der Grundschule gewesen.

„Du hast in mehr als 40 Jahren die Schullandschaft im Kreis mitgestaltet und zuverlässig und innovativ diese Schule geleitet. Stets freundlich, offen und wertschätzend gegenüber Schülern, Kollegen und Eltern“, betonte Schenck. Sie überreichte Bublitz die Verabschiedungsurkunde mit einer herzenden Umarmung.

Hartmut Bublitz habe sich in den zurückliegenden Jahren als Schulleiter in Wagenfeld Respekt und Anerkennung erworben, betonte Wagenfelds Bürgermeister Matthias Kreye. „Wir haben ausgezeichnet zusammengearbeitet. Danke für deine geleistete Arbeit zum Wohle der Gemeinde Wagenfeld“, überreichte Kreye gemeinsam mit Martin Uffenbrink vom Fachdienst einen Präsentkorb.

„Die Zusammenarbeit hat viel Spaß gemacht“, dankte Grundschulleiter Wolfgang Korte seinem Berufskollegen und überreichte gemeinsam mit seinem Kollegen Hans Weigel ein Segelboot-Modell. Für ein halbes Jahr hatte Bublitz 2016 die Leitung der Grundschule mit übernommen, als Wolfgang Korte wegen Krankheit ausfiel. Das Kollegium der Grundschule dankte gesanglich mit einem Ständchen. Bublitz revanchierte sich mit den Worten „das war eine tolle Zeit“.

„Du wirst mir fehlen. du warst nicht nur ein Kollege, sondern bist ein Freund“, sagte Walter Decker, der im Namen der Kollegialen Schulleitung dankte. Diese hatte Bublitz vor zwölf Jahren initiiert. „Das ist ein tolles Team“, betonte Frank Klausing. „Danke für die Unterstützung. Ich habe davon sehr viel profitiert“, gab der Verabschiedete zurück.

Für den Förderverein wünschte Stephan Kawemeyer alles Gute für die Zukunft, für den Elternrat taten dies Britta Sieveke und Manfred Harmsen mit einem Präsent.

Worte des Dankes und des Lobes sowie der guten Wünsche für die Zukunft sprach Claudia Scheffler im Namen des Personalrates des Kollegiums. „Du hast Mannschaft und Schiff immer sicher in den Hafen gebracht“, schlug sie bildhaft eine Verbindung zu der Leidenschaft des Verabschiedeten, dem Segeln.

„Die Oberschul-Kollegen waren meine täglichen Begleiter. Ich werde sie vermissen“, gestand der ehemalige „Kapitän“. J hwb