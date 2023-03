Startschuss für die neue Saison: Mehr Besucher in den Moorwelten trotz reduzierter Öffnungszeiten?

Von: Carsten Sander

Teilen

Sieht die Moorwelten wirtschaftlich schon jetzt auf einem guten Weg: Geschäftsführer Reinald Schröder. © Russ

Zum Start in die neue Saison: Moorwelten-Geschäftsführer Reinald Schröder spricht im Interview über Erwartungen an die Besucherzahlen und über Erfolg und Misserfolg des EFMK in der Vergangenheit.

Ströhen – Der Winterschlaf ist beendet! Am Dienstag starten die Moorwelten im „Europäischen Fachzentrum Moor und Klima“ (EFMK) in Ströhen mit dem ersten Öffnungstag in die neue Saison. Es ist eine Saison mit Veränderungen. Aus Kostengründen wurden das Bistro geschlossen und die Öffnungszeiten für nicht angemeldete Besucher auf je vier Stunden an vier Tagen in der Woche (dienstags bis freitags 13 bis 17 Uhr) reduziert (wir berichteten). So soll das wirtschaftliche Defizit der Vorjahre – die Gemeinde Wagenfeld musste 2022 als Mehrheitsgesellschafter außerplanmäßig 125 000 Euro dazuschießen – aufgefangen werden. Reinald Schröder ist einer der Gründer des EFMK und seit Kurzem wieder dessen ehrenamtlicher Geschäftsführer. Im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung äußert er sich zu Erwartungen an die Saison, über Konzept, Erfolg und Misserfolg des EFMK.

Welche Erwartungen haben Sie an die heute beginnende Saison, Herr Schröder?

Reinald Schröder: Die erste Aufgabe ist es natürlich, mit dem Geld auszukommen, das uns zur Verfügung steht. Diese Erwartung sehe ich nach den ersten drei Monaten des Jahres als realistisch und fast schon erfüllt an.

Obwohl noch kein Besucher die Moorwelten betreten hat?

Die Besucher sind ja nur ein Bereich. Wir haben durch Vermietungen, Veranstaltungen und Tagungen schon einige Einnahmen erzielt – mehr als erwartet. Das ist sehr erfreulich und ein wichtiger Baustein. Auch für die kommenden Monate liegen schon etliche Buchungen vor. Das zeigt, dass die Menschen gerne zu uns kommen und uns helfen wollen. Der andere Punkt ist, dass wir die Ausgaben deutlich gedrückt haben – natürlich durch die Reduzierung des Personals.

Zur Person: Reinald Schröder Reinald Schröder, Verleger aus Diepholz, gehörte 2014 zu den Initiatoren, die das EFMK aus der Taufe hoben. Bis 2020 bekleidete er ehrenamtlich den Posten des Geschäftsführers. Nach dem freiwilligen Abschied der hauptamtlichen Geschäftsführerin Petra Hermann ist er seit Januar 2023 zurück auf dem Posten. In Diepholz engagiert sich der 69-Jährige als Vorsitzender des Kulturrings im kulturellen Leben der Kreisstadt. Zudem ist er Mitherausgeber des Diepholzer Kreisblatts.

Letzteres geht einher mit der Reduzierung der Öffnungszeiten. Nur noch 16 Stunden pro Woche haben die Moorwelten mit der Ausstellung und dem Klimagarten geöffnet. Reicht das, um noch Erlebnis- und Informationszentrum für die breite Masse zu sein?

Das Zentrum wird weiterhin für die Öffentlichkeit betrieben. Das ist doch ganz selbstverständlich und unser unverändertes Ziel. Wir wollen und werden weiterhin Besucher und Schulklassen – die sich übrigens auch für Termine außerhalb der Öffnungszeiten bei uns anmelden können – über das Moor und die Zusammenhänge mit dem Klimaschutz anschaulich und begreifbar informieren.

Als die Moorwelten vor neun Jahren an den Start gingen, reichten die Prognosen bis zu 20 000 Besucher pro Jahr. Die Bestmarke waren dann mal 10 000, zuletzt waren es aber nur um die 3 000.

Auf geht’s! Die Moorwelten starten ohne Bistro und mit reduzierten Öffnungszeiten in die neue Besucher-Saison. © Russ

Die Erwartungen an die Besucherzahlen, die es bei Gründung des Instituts gab, wurden nicht erfüllt, das muss man ganz klar so sagen. Sie waren zu optimistisch, das Level wurde nie erreicht. Wo aber die Erwartungen – jedenfalls meine eigenen und auch die der meisten anderen – übertroffen wurden, ist der Gesamterfolg des EFMK.

Was meinen Sie damit?

Als wir das EFMK gegründet haben, galt Moorschutz – in Anführungsstrichen – nur als Naturschutz. Heute ist es fast schon Allgemeinwissen, dass Klimaschutz und Moorschutz zusammengehören. Dass dieser Aspekt immer stärker ins Bewusstsein der Menschen und auch in den Fokus politischen Handelns rückt, ist natürlich nicht nur ein Verdienst des EFMK, aber wir haben unseren Anteil daran. Speziell regional. Man merkt: Jawoll, es geht richtig voran mit dem Schutz der Moore – das heißt mit Wiedervernässung und Renaturierung. Bildlich gesprochen, würde ich die Entwicklung so beschreiben: Das EFMK ist damals auf das Surfbrett gestiegen, und dann kam die Welle. Das hat sich bei den Besucherzahlen nicht so ausgewirkt, aber politisch bei den Verbänden und in der Landwirtschaft schon. Überall läuft man doch heute offene Türen ein, wenn man sagt, man möchte den Moorschutz weiter vorantreiben. Bei dem, um was es uns inhaltlich geht, wurde also bislang mehr erreicht, als zuvor angenommen.

Aber zurück zu den Besucherzahlen: Bei welcher Zahl würden Sie für die bis November laufende Saison 2023 von einem Erfolg sprechen?

Ich will nicht zu hoch greifen, aber wenn 5 000 Besucher kämen, wäre das sehr, sehr gut. Auch 3 000, wie im Vorjahr, wären in Ordnung. Die Zeit der Einschränkungen und Zurückhaltung wegen Corona ist vorbei. Ich hoffe, dass sich das auch auf unsere Besucherzahlen auswirken wird. Ich kann nur jeden einladen, zu uns zu kommen. Der Klimagarten ist tipptop herausgeputzt, die Ausstellung ist bereit. Und ich glaube, es würde viele überraschen, zu erfahren, was Torfmoos alles kann...

Apropos Ausstellung: Gibt es etwas Neues, eine frische Attraktion?

Es gibt Planungen, aber im Moment kann ich da noch nichts nennen. Unser Wunsch ist es auch, wieder Veranstaltungen im Außenbereich durchzuführen. Doch auch da ist noch nichts spruchreif.