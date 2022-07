Wasserschlacht, Brennball und Party: In Ströhen wird es sportlich

Teilen

Die Wasserspiele sind bei der Dorfolympiade alljährlich der Höhepunkt. Trocken bleibt dabei niemand. Archi © Russ

Der TSV Jahn Ströhen startet am 31. Juli mit der Dorfolympiade in seine Sportwerbewoche.

Ströhen – Welcher Ortsteil von Ströhen ist der sportlichste, geschickteste und klügste? Mit der Klärung dieser Frage bei der Dorfolympiade startet am Sonntag, 31. Juli, die Sportwerbewoche des TSV Jahn Ströhen. Fünf Tage lang wird auf dem Sportplatz um Punkte und Titel gekämpft – natürlich immer mit einer guten Portion Spaß dabei. Und kräftig gefeiert wird beim Bergfest und dem abschließend Zeltfest selbstverständlich auch.

Zum Auftakt der Sportwerbewoche steht die achte Ausgabe der Ortsteil-Olympiade an. Alle Einwohner Ströhens sind eingeladen, an den verschiedenen witzigen Spielen und kniffligen Fragerunden für Groß und Klein teilzunehmen. Jeder der Lust hat, kann am Sonntag um 15 Uhr zum Sportplatz kommen und sich einem der acht Ortsteile Pustel, Lager, Oberauerort, Dorf Mitte I, Dorf Mitte II, Butzendorf, Rehersort und Haken Moor zuordnen. Zur Verpflegung werden Kaffee, Kuchen und Waffeln zum Verkauf angeboten. Titelverteidiger Butzendorf zeigte sich laut Verein beim Abmontieren des Gewinner-Ortsschilds kämpferisch.

Von Montag bis Mittwoch tragen die Ströher Vereine jeweils ab 18 Uhr ein Brennball-Turnier – ähnlich dem Baseball oder Schlagball, nur ohne Schläger – aus. Im Wechsel werden die Teams, bestehend aus acht Personen (darunter mindestens zwei Frauen oder Kinder bis einschließlich zwölf Jahre), nach einem erfolgreichen Schuss oder Wurf versuchen, einen „Homerun“ zu schaffen. Neben dem Brennballturnier sind am Montag und Dienstag auch Einlagespiele der Jugendmannschaften des TSV Jahn Ströhen geplant. Die Bekanntgabe der genauen Spielpläne erfolgt kurzfristig. Am Mittwoch, 3. August, werden in den Endspielen die Turniersieger ermittelt und auf dem anschließenden Bergfest gekürt. In diesem Jahr steht der Mittwoch unter dem Motto „Pirates of the Sportwerbewoche“. Wie bei Piraten üblich soll dann mit dem Musikteam ein rauschendes Fest gefeiert werden.

Nach einem Ruhetag endet die Sportwerbewoche am Freitag, 5. August, mit dem Elfmeterschießen und dem Zeltfest mit Musik vom Musikteam. Eine Mannschaft besteht aus mindestens fünf Personen inklusive Torwart. Der Wettbewerb beginnt um 18 Uhr. Die Teams werden, je nach Fußballtalent, auf verschiedene Gruppen aufgeteilt. Die Besten jeder Gruppe treten im Finale gegeneinander an. Wie in jedem Jahr werde es auch eine Gruppe für Frauen und Kinder geben, sodass jeder teilnehmen könne, so der Verein.

Zu Beginn wird eine Startgebühr von 15 Euro pro Mannschaft eingesammelt, welche anschließend als Gewinnprämien wieder ausgezahlt werden. Außerdem erhält jedes Team einen Metergutschein. In diesem Jahr können sich die Teams bereits im Vorfeld bei Marius Kastens unter Angabe des Gruppennamens und der voraussichtlichen Teilnehmer anmelden. Kurzentschlossene können sich aber auch am Freitag ab 17.30 Uhr vor Ort für das Elfmeterschießen anmelden. Im Anschluss an den Wettbewerb sollen die geschossenen Tore im Zelt mit Unterstützung des Musikteams ausgiebig gefeiert werden.

An allen Tagen der Sportwerbewoche können sich Besucher ihren Hunger und Durst an der Bratwurstbude oder am Bierwagen stillen. Für die kleineren Gäste steht außerdem eine Hüpfburg bereit. Der TSV Jahn Ströhen hofft auf viele Besucher.