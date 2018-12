Teilumzug der Feuerwehr: 86 Spinde, Duschen und Alarmgang

Twistringen - Von Theo Wilke. Die Einsatzjacken, Schutzhelme und Zubehör für die Führungskräfte hängen bereits im neuen Trakt. Insgesamt 84 Spinde der Twistringer Feuerwehr, darunter 14 für die Frauen, finden dort Platz. Stadt-Feuerwehrgerätewart Julian Beuke kümmert sich darum. Der Um- und Erweiterungsbau an der Konrad-Adenauer Straße liegt im Zeitplan. Bis Weihnachten werden die Führungsspitze und die Jugendfeuerwehr umgezogen sein.

Der Marhorster Beuke ist seit 2016 Gerätewart. Beruflich arbeitet er als Disponent in der Feuerwehr- und Einsatzleitstelle in Diepholz. Der 29-Jährige ordnet gerade die Einsatzbekleidung den neuen mit Namen und abschließbaren Fächern versehenen Spinden in der Umkleide zu. Julian Beuke geht voran, vom Zwischenbau über den sogenannten Alarmgang ins sanierte Wohnhaus. Dort befinden sich die Spinde, Duschen und Sanitäranlagen für die weiblichen Feuerwehrkräfte. Für sie werden noch ein paar Parkplätze an der Konrad-Adenauer-Straße geschaffen.

Zum Hof hin wird das neue Büro mit Besprechungsraum von Stadtbrandmeister Heinrich Meyer-Hanschen und Klaus Krebs eingerichtet. Meyer-Hanschens Stellvertreter ist seit diesem Jahr Twistringens Ortsbrandmeister.

Die alte Treppe ins Obergeschoss ist geblieben. Unter dem Dach zieht der 50-köpfige Feuerwehrnachwuchs ein. Die Küchenzeile ist bereits eingebaut. Daneben befinden sich zwei Gruppenräume und Sanitäres. Hier wie auch im Erdgeschoss fehlen noch die Türen. Malermeister Bennet Sander erledigt zurzeit Restarbeiten in den modernisierten Räumen, während der Teilumzug läuft. Die Sanierung des Altbaus auf der Anderen Seite hat bereits begonnen. Bis zum Sommer 2012 sollen der Sozialtrakt, die neue Küche und schließlich die Fahrzeughalle fertig sein.

+ Restarbeiten im Obergeschoss für die Jugendfeuerwehr.

Knapp über eine Million Euro investiert die Stadt Twistringen in die Erweiterung und Modernisierung des Feuerwehrhauses. Die Aufträge haben zumeist örtliche Firmen bekommen. Die Feuerwehr selbst bringt erhebliche Eigenleistungen ein.

Im Frühjahr wurden 28 Parkplätze zwischen Friesenstraße und Am Sportplatz geschaffen. Der Stadtbrandmeister damals: „Das wird unsere größte und wichtigste Baustelle in diesem Jahr.“ Im März folgte der zweite Bauabschnitt: Umbau des früheren Wohnhauses an der Konrad-Adenauer-Straße. Das Gebäude wurde komplett entkernt, die alte Garage nebenan abgerissen.

Im Altbau am Parkplatz bleiben Garage und Materiallager der Jugendfeuerwehr sowie der Versammlungsraum erhalten. Im Bereich der alten Sanitäranlagen, Küche und Büro läuft bereits der Umbau. Dort wird am Ende die neue Kommandozentrale sowie eine größere Küche mit Sitzbereich sein. Außerdem gibt es neue Toiletten – und zum Parkplatz hin den künftigen Haupteingang.