Sozialverband Ströhen: Mit Friedrich Lorch kam der Aufschwung

Von: Melanie Russ

Der langjährige Vorsitzende des Sozialverbands Ströhen Friedrich Lorch (links) und sein Nachfolger Dietrich Meier freuen sich auf das Jubiläum. © Russ

Der Sozialverband Ströhen feiert am 30. Oktober mit einem bunten Nachmittag sein 75-jähriges Jubiläum. Dabei gewährt der Vorsitzende Dietrich Meier auch einen Blick in die Geschichte des Ortsverbands, der nach einem Tief mit ab 1992 dank des damaligen Vorsitzenden Friedrich Lorch einen starken Aufschwung erlebte.

Ströhen – Kaffee und Kuchen, ein paar warme Worte und beste Unterhaltung mit Gesang, Geschichten und Theater – so feiert der Sozialverband Ströhen am Sonntagnachmittag im Tierparkrestaurant sein 75-jähriges Jubiläum. Die Anfänge liegen allerdings noch ein ganzes Stück weiter zurück. Nach Ende des Ersten Weltkriegs 1918 wurde der erste Reichsbund in Ströhen gegründet, um verwundete Soldaten, hinterbliebene Witwen und Waisen und Kriegsverletzte zu unterstützen. Er wurde allerdings 1933 im Dritten Reich aufgelöst.

Auf Initiative von Gerhard Bücken-Thielemeier gründete sich der Ortsverband im August 1947 neu. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten ehemalige Soldaten, Flüchtlinge und Frauen, unter anderen Kurt Hallermann, Wilhelm Käsemeyer, Walter Seidel, Rudolf Feßner, Herbert Großmann, Lina Winkelmann, Hermann Thielemann und Gerhard Bücken-Thielemeier, der zum ersten Vorsitzenden gewählt wurde.

Es sprach sich schnell herum, dass der Verband Kriegs- und Wehrdienstopfern, Behinderten und Hinterbliebenen bei der Rentenbeantragung half, und so stieg die Mitgliederzahl in den Folgejahren kontinuierlich. Eine erste „Delle“ gab es in den 1970er- und 80er-Jahren. Es starben mehr Mitglieder, als neue eintraten, die Mitgliederzahl ging zurück. „Unser Verein war absolut überaltert“, weiß der heutige Vorsitzende Dietrich Meier.

Neuen Schwung bekam der Sozialverband, als Friedrich Lorch 1992 als Nachfolger von Richard Flentje zum ersten Vorsitzenden gewählt wurde. Flentje hatte den Ortsverband drei Jahrzehnte „mit Sachlichkeit und großer Hilfsbereitschaft“ geführt, wie der damalige Bürgermeister Wilhelm Falldorf anlässlich des 50-jährigen Jubiläums sagte.

Friedrich Lorch hatte 1992 schon erste Vorstandserfahrung gesammelt. „Ich bin 1988 eingetreten und wurde gleich bei der ersten Versammlung als Kassenwart verpflichtet“, erinnert er sich. Mit Lorch wurde ein Großteil des Vorstands neu besetzt, der fortan neue Schwerpunkte setzte, die mehr den Bedürfnissen der Zeit entsprachen, ohne aber die alten aus den Augen zu verlieren. Falldorf bescheinigte Lorch nach seinen ersten fünf Jahren im Amt, dass er viel bewegt habe. Das machte sich auch in den Mitgliederzahlen bemerkbar. Sie war von 69 auf 221 gestiegen.

Unter Lorchs Vorsitz wurden Ausflüge, später auch größere Reisen etwa nach Mallorca oder Norwegen unternommen. Auf seine Anregung hin trat der Ortsverband dem Sportverband und dem Behindertensportverband bei und bietet seither Reha-Kurse und Funktionstraining an.

Nach 24 Jahren an der Spitze des Ströher Ortsverbands gab Friedrich Lorch den Stab 2016 an Dietrich Meier weiter, blieb dem Vorstand aber bis heute als zweiter Vorsitzender erhalten.

Zwischenzeitlich hatte der Ortsverband laut Meier fast 300 Mitglieder, aktuell sind es etwa 250. Insbesondere in den letzten Jahren habe die Zahl der Todesfälle und der Austritte von Mitgliedern infolge von Umzügen in Seniorenheime zugenommen, so der Vorsitzende. Durch die Neuaufnahme habe das nicht aufgefangen werden können. Es sei auch nicht leicht, neue Mitglieder zu gewinnen. „Der Mitgliedsbeitrag ist im Vergleich zu anderen Vereinen sehr hoch“, nennt Friedrich Lorch als einen möglichen Grund. „Aber dafür bieten wir auch viel“, betont er. Zum einen die professionelle Rechtsberatung in Renten- und Sozialfragen eines starken Verbandes, der sich von Behörden nicht einschüchtern lässt. Das ist laut Lorch bei den meisten Mitgliedern auch der Grund für den Eintritt. Zum anderen organisiert der Ortsverband eben viele gesellige Zusammenkünfte, Reisen und sorgt auch für die körperliche Fitness seiner Mitglieder.