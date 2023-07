Sommerpause: Moorwelten schließen für drei Wochen

Die Moorwelten machen Sommerpause. © Russ

Die Moorwelten im Europäischen Fachzentrum Moor und Klima in Ströhen gönnen sich eine dreiwöchige Sommerpause. Unterdessen hat sich das neue Konzept nach den ersten sechs Monaten bewährt.

Ströhen – Sommerzeit ist Ferienzeit, und darum gönnen sich auch die Moorwelten in Ströhen eine kleine Auszeit. Vom 22. Juli bis zum 14. August schließen sie drei Wochen lang ihre Türen für Besucher. Die Erreichbarkeit des Hauses ist in dieser Zeit aber weiterhin unter Tel. 05774/9978554 und per E-Mail an info@moorwelten.de gegeben, sodass Buchungen für die zweite Jahreshälfte möglich sind.

Laut der Wagenfelder Verwaltung hat die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren gezeigt, dass in den Ferien die Seminarräume kaum gebucht werden und auch kaum Gruppen und Einzelbesucher das Angebot in den Moorwelten aufsuchen. Das kleine Team der Moorwelten nutze nun die Ferienzeit, um selber Kraft für die zweite Jahreshälfte und die Kranichsaison zu tanken.

Wie berichtet, hatten die drei Gesellschafter des Europäischen Fachzentrums Moor und Klima ein neues Konzept für die Moorwelten erarbeitet, um deren Betrieb wirtschaftlicher zu gestalten. Denn die Einrichtung kam im vergangenen Jahr nicht mehr mit ihrem verfügbaren Budget aus und benötigte eine außerplanmäßige Finanzspritze von der Gemeinde Wagenfeld. Zum einen beschränkt sich das Bistro nur noch auf ein Getränkeangebot. Das Catering für die Veranstaltungen erfolgt nicht mehr durch das Moorwelten-Team, sondern in Kooperation mit den örtlichen Gastronomen. Außerdem wurden die Öffnungszeiten der Moorwelten für „Laufkundschaft“ eingeschränkt. Denn den Großteil der Besucher machen die Raumvermietungen für Seminare, Fortbildungen und andere Veranstaltungen sowie die Führungen von Gruppen, insbesondere Schulklassen aus. „Schon nach den ersten sechs Monaten kann man sagen, dass dieser Weg aus wirtschaftlicher Sicht die richtige Entscheidung war“, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

In der zweiten Jahreshälfte stehen wieder zahlreiche Veranstaltungen auf dem Programm. Hierzu zählen die speziellen Angebote zur Kranichzeit. So werden Vorträge und Führungen am 20. und 27. Oktober sowie 3. und 10. November in Kooperation mit zertifizierten Natur- und Landschaftsführern angeboten. Auch der BUND Diepholzer Moorniederung bietet unter anderem am 29. Oktober und 12. November ein besonderes Kranichprogramm an. Weitere Veranstaltungen – nicht nur rund um dieses beliebte Naturschauspiel – gibt es zudem beim Naturpark Dümmer und DümmerWeserLand. Entsprechende Informationen werden auch auf der Homepage www.moorwelten.de veröffentlicht.

Die Moorwelten haben ab dem 15. August wieder dienstags bis freitags von 13 bis 17 Uhr geöffnet, die Vermietung der Räumlichkeiten und die Führung von (Schul-)Gruppen ist davon unabhängig auch zu anderen Zeiten möglich.