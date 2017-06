Silberne Verdienstnadel für Maas und Schönhoff

Wagenfeld - Zügige Abwicklung der Tagesordnung, harmonischer Verlauf der Zusammenkunft. So lässt sich die Jahreshauptversammlung des TuS Wagenfeld unter Leitung des Vorsitzenden Andreas Siebrecht am Dienstag im Vereinslokal Wiedemann kurz zusammenfassen.

Ohne Zweifel im Mittelpunkt standen die Personalien mit den Teilwahlen zum Vorstand sowie den Ehrungen. Zwei besondere nahm der Ehrenamtsbeauftragte des Fußballkreises Diepholz, Dieter Plaggemeyer, in Vertretung für den Vorsitzenden Andreas Henze vor.

Er zeichnete aus der Fußballsparte Bernd Schönhoff und Christian Maas jeweils mit der silbernen Verdienstnadel des Niedersächsischen Fußballverbandes Kreis Diepholz aus. Schönhoff hat sich als Trainer und Betreuer beim Fußball hervorgetan, Maas als Betreuer.

Für 50-jährige Mitgliedschaft zeichnete Andreas Siebrecht Fritz Dörk, Michael Hummel und Annelies Marr aus. Nachträglich erhielt diese Auszeichnung Hans-Walter Scheland. Ebenfalls 50 Jahre dabei sind Norbert Claus und Konrad Spreen.

Seit 25 Jahren Mitglied sind Carolin Claus, Henrik Claus, Henning Eils, Jörg Fehner Andy Feußahrens, Bianca Guse, Christoph Guse, Marlena Guse, Maik Hagedorn, Dennis Mentner, Irmgard Rusin, Elisabeth Schröder, Jürgen Sengstake, Andreas Thiry, Kevin Thiry, Günther Tödtemann, Hans Tödtemann, Marie Tödtemann, Rainer Vatthauer, Jana Wemmel und Sebastian Windhorst.

Vor den Ehrungen hatten die Spartenleiter sowie die Vorstandsmitglieder ihre Berichte gehalten.

Gegen die Kassenführung des Schatzmeisters Herbert Bröcker hatten die Kassenprüfer Sven Wietelmann und Alexander Siebrecht keine Einwände. Schatzmeister und Vorstand wurden einstimmig entlastet. Für Alexander Siebrecht wurde Hans-Walter Scheland neuer Kassenprüfer.

In ihren Ämtern bestätigt wurden Zweiter Vorsitzender Gerdfried Rüter, Erster Geschäftsführer Hartmut Guse und Zweite Geschäftsführerin Sieglinde Wemmel. Bestätigt wurden auch alle Spartenleiter, der Ehrenrat sowie die Kassierer Reinhard Leopold, Frank Sandmann, Karl Wemmel, Dieter Spreen, Wilhelm Hohlt und Volker Dunau.

Einstimmig sprach sich die Versammlung für die Beibehaltung des Vereinslokals aus: Landhaus Wiedemann.

Höhepunkte des Jahres

In seinem Bericht ging Vorsitzender Siebrecht auf die Höhepunkte und besonderen Ereignisse des Jahres ein. Er erinnerte an die Erfolge des Schwimmers Alexander Gözen bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin sowie an die Wasserballmannschaft.

„Deshalb möchte ich an dieser Stelle und in dem Zusammenhang gerne ein Dankeschön an die Gemeinde Wagenfeld, insbesondere aber auch an die Förderer des Hallenfreibades richten. Gerade auch im Hinblick darauf, dass immer mehr Kommunen ihre Bäder schließen, finden wir in Wagenfeld ein Hallen- und Freibad vor, das sich in einem hervorragenden Zustand befindet“, lobte Siebrecht.

Weitere Highlights in zurückliegender Zeit seien der Besuch der Sportfreunde aus der Partnerstadt Dollon in Frankreich sowie das 50-jährige Jubiläum der Handballsparte gewesen. Das Organisationsteam um den Besuch der Franzosen mit Henning Eils, Christian Maas und Bernd Schönhoff erhielt jeweils eine Gallone der ältesten Brauerei Wagenfelds.

Der Vorsitzende gratulierte auch der „Herzsportgruppe“ zum zweiten Nullgeburtstag und hatte zwei „äußerst erfreuliche Mitteilungen“ im Gepäck: Ab dem 1. August wird Meike Gronwald vermutlich ein freiwilliges, soziales Jahr im Verein in Kooperation mit der Oberschule leisten. Horst Schmöckel und Gerhard Scheland hätten sich bereit erklärt, sie zu begleiten und zu betreuen.

hwb