Schwieriges Jahr mit Umsatzplus beendet

Wagenfeld - Von Melanie Russ. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen hat die Raiffeisen-Warengenossenschaft (RWG) Groß Lessen-Diepholz das Geschäftsjahr 2018/19 insgesamt mit einem Umsatzplus abgeschlossen. Mengenmäßig wurden im Vergleich zum Vorjahr drei Prozent mehr Waren umgeschlagen, wertmäßig belief sich der Anstieg auf 7,8 Prozent. Die gute Nachricht für die 530 Mitglieder: Aus dem Bilanzgewinn in Höhe von 154 318 Euro erhalten sie eine Dividende in Höhe von vier Prozent auf eingezahltes Geschäftsguthaben.

Die Geschäftszahlen stellte Geschäftsführer Carsten Leymann am Dienstagabend bei der Generalversammlung im Schusterkrug in Wagenfeld, die der Aufsichtsratsvorsitzende Bernd Ohrdes moderierte, den rund 120 Gästen vor. Die Mitglieder erteilten Vorstand und Aufsichtsrat anschließend Entlastung.

Die mengenmäßige Umsatzentwicklung bewertete der Geschäftsführer als gut. Speziell der Handel mit landwirtschaftlichen Artikeln sei sehr anspruchsvoll. Diskussionen über Tierwohl, Tierhaltungsbedingungen sowie die zunehmende Nachfrage nach gentechnik-freier Fütterung stellten Herausforderungen dar. Durch die in der Vergangenheit getätigten Investitionen und die Ausrichtung auf die Hauptlagerstellen Groß Lessen, Wagenfeld und Rehden konnten Marktanteile gehalten und ausgebaut werden, so Leymann.

Zwar verzeichnete die RWG beim Umsatz der Raiffeisen-Märkte einen Rückgang um etwa vier Prozent auf 720000 Euro. Das war laut Leymann aber der Tatsache geschuldet, dass der Markt in Drebber aufgrund der Aufgabe des Standorts seit dem 1. Juli 2018 nicht mehr zur Verfügung stand und der neu errichtete Markt in Rehden erst Ende April 2019 eröffnet wurde. „Im laufenden Geschäftsjahr können wir wieder eine Umsatzsteigerung verzeichnen“, so Leymann.

In Rehden hat die RWG auch das meiste Geld investiert, hauptsächlich in den Bau einer Palettenhalle, eines Verkaufsgebäudes und einer Photovoltaikanlage auf dem Düngerlager. Die Investitionen im gesamten Einzugsbereich bezifferte Leymann auf etwa 2,1 Millionen Euro.

Zum Teil extreme Einbrüche hatte es 2018 aufgrund der Trockenheit in der Getreideernte gegeben. Hatte die RWG im Vorjahr noch 41 452 Tonnen im Wert von 6,7 Millionen Euro aufgenommen, waren es 2018 gerade mal 25 867 Tonnen im Wert von 4,7 Millionen Euro. Besonders starke Einbußen gab es bei den späten Sorten. Beim Weizen lag der Rückgang bei 46 Prozent, beim Körnermais sogar bei 90 Prozent (2017: 6500 Tonnen, 2018: 750 Tonnen). Die umsatzstärkste Säule bei landwirtschaftlichen Artikeln ist der Mischfutterhandel (71 400 Tonnen). Auch der Energiesektor hat sich zu einem wichtigen Standbein entwickelt. Mit zehn Tankstellen und drei Dieselstationen sei man gut aufgestellt, so Leymann.

Eine besondere Ehre wurde an diesem Abend dem Vorstandsvorsitzenden Frank Siemering zuteil. Katharina Bindernagel vom Genossenschaftsverband zeichnete ihn für seine 25-jährige Tätigkeit im Vorstand aus. Dass die RWG auf einem wirtschaftlich gesunden Fundament stehe zeige, dass vor allem in den zwölf Jahren unter Siemerings Vorsitz die richtigen Entscheidungen getroffen wurden. Sie sei durch stetige Investitionen weiterentwickelt worden. Trotz der vielen Arbeit in seinem eigenen Betrieb habe Siemering immer Zeit für die RWG gehabt, lobte Bindernagel.

Jürgen Langhorst, stellvertretender Vorsitzender des Landvolks, ging unter anderem auf die aktuellen Bauernproteste und die Problematik der Düngeverordnung ein, übte scharfe Kritik an Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner und beklagte, dass Verbraucher immer höhere Standards forderten, aber nicht bereit seien, mehr zu zahlen.

Wahlen

Vorstand: Dieter Rempe (Wagenfeld, 1 Gegenstimme) Aufsichtsrat: Friedrich-Otto Lührs (Lohaus), Friedhelm Weghöft (Diepholz), Thomas Kastens (Ströhen, 1 Gegenstimme) Jungbeirat: Timo Langhorst (Diepholz), Christian Vogt (Hasslinge), Hinrich Schlamann (Renzel) – alle Wiederwahl; Johannes Uebbing (Wetschen), Marvin Kriesmann (Barver), Mathis Langhorst (Diepholz), Alexander Koch (Diepholz) – alle Neuwahl.