Kita „Schwalbennest“ bleibt länger Baustelle

Trübe Aussichten für Bauamtsleiter Dennis Härtel, Planer Oliver Keese und Bürgermeister Matthias Kreye (v.l.). Die Erweiterung der Kita „Schwalbennest“ dauert länger und wird teurer als gedacht. © Gemeinde Wagenfeld

Wegen Lieferproblemen bei den Baustoffen verzögert sich die Erweiterung der Kita „Schwalbennest“ in Wagenfeld voraussichtlich um einige Monate. Und teurer als gedacht wird‘s vermutlich auch.

Wagenfeld – Bis zum Richtfest im September lief alles nach Plan. Die Rohbauarbeiten bei der Erweiterung der evangelisch-lutherischen Kindertagesstätte an der Sulinger Straße in Wagenfeld waren im vorgesehenen Zeitfenster weit vorangeschritten und parallel mit „Schwalbennest“ ein klangvoller Name gefunden. Doch jetzt ist Sand im Getriebe. Die Fertigstellung wird sich vermutlich um einige Monate verzögern. Verantwortlich dafür sind laut Verwaltung Unterbrechungen in der Lieferkette.

„Wegen der Lieferprobleme verschiedener Baustoffe kann der geplante Fertigstellungstermin im Februar nächsten Jahres nicht eingehalten werden“, bedauert Bürgermeister Matthias Kreye. Bauamtsleiter Dennis Härtel ergänzt, dass die angepeilte Nutzung der neuen Räume zum Beginn des Kindergartenjahres 2023/24 dennoch nicht gefährdet ist. „Die Eltern werden separat über die Verzögerungen informiert“, erklären Kreye und sein allgemeiner Vertreter.

Auch bei den Kosten droht Ungemach. Die ursprüngliche Kalkulation musste schon um 100.000 Euro auf 1,2 Millionen Euro nach oben korrigiert werden. Wegen der veränderten Lage auf den Finanzmärkten werden sie sich nach Einschätzung von Matthias Kreye und Dennis Härtel wohl noch einmal erhöhen.

Mit der Erweiterung des „Schwalbennests“ wird das Platzangebot an der Sulinger Straße um 15 Krippenplätze für ein- bis dreijährige Kinder und eine Regelgruppe für 25 Mädchen und Jungen ab drei Jahren erweitert. Hinzu kommen ein Essbereich, ein Differenzierungsraum für Sonderbedarf sowie zusätzliche Sozial- und Nebenräume. Insgesamt umfasst die Baumaßnahme an den Flanken des Bestandsgebäudes knapp 500 Quadratmeter.

Bei der Finanzierung der Erweiterung helfen zwei Fördertöpfe: Vom Landesamt für Schule und Bildung kommen 180.000 Euro für die Erweiterung der Krippenplätze und vom Landkreis Diepholz etwa 29.000 Euro für die Einrichtung einer weiteren Regelgruppe.

Die Gemeinde Wagenfeld hatte im Mai vergangenen Jahres den Planungsauftrag an das Wagenfelder Architekturbüro Keese vergeben. Im Mai dieses Jahres folgte der Baubeginn, Mitte September wurde Richtfest gefeiert. Inzwischen laufen die Dachdeckerarbeiten und Elektroinstallationen. „Schon in Kürze werden die Fenster eingebaut und weitere Installationsarbeiten in Angriff genommen“, informierte der Oliver Keese Bürgermeister Kreye und Bauamtsleiter Härtel während ihres jüngsten Ortstermins. Alle drei machten deutlich, dass der laufende Betrieb der Kindertagesstätte durch die Bauarbeiten nicht gestört werde. mer