Schützen arbeiten auf das 100-Jährige hin

Ströhen - Gut besucht war die Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Ströhen-Butzendorf laut Vereinsmitteilung. Der Vorsitzende Gerald Hilgemeier hieß zu Beginn die Majestät Marc Ehlers mit seinem Hofstaat, die Ehrenmitglieder und Mitglieder willkommen. Hilgemeier berichtete über das vergangene Schützenjahr. Höhepunkte waren das Königschießen und das Schützenfest im Juli sowie das zehnjährige Jubiläum des Butzendorfer Spaßmannszuges waren. Der Vorsitzende bedankte sich bei allen Aktiven und Helfern.

Astrid Kropp und Alina Henke, die im vergangenen Jahr als Kassenprüfer tätig waren, beantragten die Entlastung des Vorstandes. Diesem Antrag stimmte die Versammlung einstimmig zu. Astrid Kropp schied als Kassenprüfer aus. Silke Hedemann wird in den nächsten zwei Jahren die Kasse mit prüfen.

Während der Versammlung wurden zahlreiche Auszeichnungen vorgenommen. Vereinsmeister wurden Martha Barg (Jugend-Lichtpunktgewehr), Mona Barg (Jugend-Luftgewehr), Katja Meyer (Damen) und Michael Schröder (Herren). Zu Ehrenmitgliedern wurden Wilhelm Fangmann, Reinhold Schwarze und Friedrich Tegeler ernannt.

Für langjährige Vereinstreue wurden Werner Hoge und Wilhelm Meyer (60 Jahre), Wilhelm Droste, Heinrich Stratmann, Heinrich Summann und Bernd Treudt (50 Jahre), Friedrich Fangmann, Karin Gröning, Erwin Hake, Christa Kastens, Heinrich Kuhlmann, Jürgen Meyer und Horst Sudmann (40 Jahre), Rita und Heinfred Beck, Alexandra und Marc Ehlers, Friedrich Hafer, Jörg Hespos, Sigrid Korte, Norma Rethorn und Karin Sander (25 Jahren) geehrt.

Die Präsidiumswahlen konnten schnell durchgeführt werden. Für die zu wählenden Posten Schriftführerin und stellvertretende Präsidentin wurden aus den Reihen der Versammlung Wiederwahl beantragt. Beide bisherigen Amtsinhaber Anja Gode (Schriftführerin) und Karen Vortmann (stellvertretende Präsidentin, im letzten Jahr kommissarisch gewählt) wurden einstimmig wiedergewählt und nahmen die Wahl an.

Ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung war in diesem Jahr das in 2019 stattfindende 100-jährige Vereinsjubiläum. Der Vorsitzende und die Mitglieder des in diesem Jahr gebildeten Festausschusses, kurz „Jubi-Bande“ genannt, gaben einen Überblick über den Jubiläumsablauf. Bereits in der Versammlung wurden die ersten Freiwilligen gefunden, die ihre Unterstützung zugesagt haben.