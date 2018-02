105 Schüler erhalten ihre Sportabzeichen

Wagenfeld - Laut und wuselig ging es gestern Morgen in der Aula der Auburg-Grundschule zu, als Horst Schmöckel, Sportabzeichen-Obmann beim TuS Wagenfeld, die Auszeichnungen der vergangenen Saison an die 85 Grund- und 20 Oberschüler übergab, die im vergangenen Jahr die Anforderungen für das bronzene, silberne oder goldene Abzeichen erfüllt hatten.

Die seit Jahren bestehende Kooperation mit der Auburg-Grundschule und der Oberschule Wagenfeld habe zu dem insgesamt guten Ergebnis beigetragen, sagte Schmöckel. Hierfür galt sein besonderer Dank den Leitern und Lehrkräften der beiden Schulen. Schmöckel sprach allen Teilnehmern seine Glückwünsche aus und fügte an, dass sie auf ihre erbrachten Leistungen stolz sein könnten.

Insgesamt hatten laut Horst Schmöckel 157 Sportlerinnen und Sportler im TuS Wagenfeld das Sportabzeichen erworben. Die Erwachsenen werden ihre Auszeichnungen und Urkunden am kommenden Montag in der Cafeteria der Sporthalle am Branntweinswegs in Empfang nehmen. J mer