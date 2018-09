Schlemmen, Handeln und jede Menge Spaß

Wagenfeld - Es war nicht so voll, dass sich die Besucher gegenseitig auf den Füßen gestanden hätten, dennoch waren Schausteller und Gewerbetreibende ebenso wie Marktmeister Sven Schröder mit dem Verlauf des 434. Wagenfelder Großmarktes sehr zufrieden. Neben den zahlreichen Fahrgeschäften für Jugendliche ebenso wie für die ganz Kleinen, den Spezialitätenständen in den Gassen und der abwechslungsreichen Gewerbeschau trug das trockene und sonnige Wetter seinen Teil dazu bei, dass zahlreiche Besucher aus Wagenfeld und Umgebung eine paar vergnügliche Stunden auf dem Gelände verbrachten.

Einziger kleiner Wermutstropfen: Das Fahrgeschäft „Avangers“ fiel am Sonntag wegen eines Getriebeschadens aus. Der Schausteller sei aber trotzdem sehr zufrieden gewesen und wolle im nächsten Jahr wiederkommen, so Schröder.

Während das Außengelände jede Menge Angebote zum Spaß haben und Schlemmen bereit hielt, standen im rund 2 000 Quadratmeter großen Gewerbezelt Handel und Information im Mittelpunkt, obwohl die Besucher auch dort die eine oder andere Leckerei probieren konnten. Zum Beispiel am Stand der Siebenhäuser Molkerei. „Wir sind zufrieden. Vor allem das Eis lief gestern sehr gut“, zog Inhaber Wolfgang Johanning ein erstes Resümee. Ähnlich positiv äußerte sich ein paar Stände weiter Hans-Jürgen Hennig, Geschäftsführer der Wagenfelder Firma Hennig und Obenhaus. Das Interesse an Sanitär-Einrichtungen gerade im Hinblick auf Barrierefreiheit und Energieeffizienz sei sehr groß. Gleiches gilt für E-Bikes. Zu diesem Thema musste der Wagenfelder Unternehmer Andreas Henke direkt am Eingang des Gewerbezeltes viele Fragen beantworten. Die Geschäfte liefen für ihn gut. Seine zweite Markt-Teilnahme bewertete er darum durchweg positiv.

Besonders regen Zulauf hatte am Samstag wieder der Seniorennachmittag. „Das Zelt war proppevoll“, freute sich Sven Schröder. Am Sonntag war auf dem Gelände schon vor der eigentlichen Markteröffnung einiges los – beim Flohmarkt ebenso wie bei der Geflügel- und Kleintierschau in der Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr.

Bürgermeister Matthias Kreye war ebenfalls rundum zufrieden. Er habe mit vielen Schaustellern und Gewerbetreibenden gesprochen und viel positive Resonanz bekommen, sagte er. J mer