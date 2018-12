Schießerfolge auf ganzer Linie

Ströhen - Von Erfolgen auf ganzer Linie konnte der Schießsportleiter des Kriegerschützenvereins (KSV) Ströhen, Carsten Supe, in der Jahreshauptversammlung des Vereins berichten. Sowohl bei den Herren-, Damen-, Jugend- und Schülerschützen lag der KSV bei fast allen Vergleichsschießen ganz weit vorne.

Während der Generalversammlung überreichte die Jugendsportleiterin des Bezirksschützenverbandes, Britta Löhmann, ein paar Kindern des KSV Pokale für die Platzierungen bei der Teilnahme am Norddeutschland-Cup im Lichtpunktschießen. Hier konnte sich Emil Rumpke mit der Pistole den ersten Platz in der Einzelwertung sichern und zusammen mit seinem Bruder Anton in der Mannschaft des Nordwestdeutschen Schützenbundes (NWDSB) den zweiten Platz.

Bennet Cording wurde dort mit der Pistole in der Einzelwertung Zweiter und mit der Mannschaft Erster. Britta Löhmann gratulierte den Kids zu ihren Erfolgen und bat sie, so weiter zu machen.

Mit Spannung erwartet wurde wie immer die Bekanntgabe der Vereinsmeister. Folgende Schützen konnten dabei den Titel des Vereinsmeisters erringen: Damen (50+): Heike Henke, Damen: Sonya Grieme, Er-und-Sie-Pokal: Janine und Sven Krone, Herren (50+): Horst Henke, Herren: Christian Supe und Jugend: Jan Segelhorst.