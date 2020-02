Schaurig-schöne Texte und Melodien

Kulturfrühstück in der Auburg mit Küchenliedern / Ausflug in die Dienstbotenkultur

+ Gisela Sauerland spielte die Mamsellen mit Häubchen und Rüschen, Gerd Büntzly pointierte die Dramatik an den Tasten. Foto: Brauns-Bömermann

Wagenfeld - Von Simone Brauns-bömermann. Was zum Teufel sind „Küchenlieder“? Gibt es neuerdings zum guten Frühstück in der Auburg Gesangsdarbietungen der fleißigen Helferinnen, die für die ausverkaufte Veranstaltung schon in der Frühe am Sonntag das üppige Mahl bereiteten? Nein, so ist es nicht.