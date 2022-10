Sanierung der B239 in Wagenfeld: Der nächste Abschnitt ist dran

+ © Russ Die Erneuerung der Rinnenanlagen und die Pflasterarbeiten im zweiten Bauabschnitt sind abgeschlossen, der neue Asphalt kommt später. © Russ

Die Sanierung der Bundstraße 239 in Wagenfeld geht mit dem nächsten Abschnitt mit einer Vollsperrung zwischen Oppenweher Straße und Tankstelle „City Point“ weiter.

Wagenfeld – Und weiter geht’s: Die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt der Sanierung der Bundesstraße 239 vom Ortsteil Bockel bis in den Wagenfelder Ortskern hinein sind vorerst abgeschlossen, und die Straße soll in Kürze wieder für den Verkehr freigegeben werden. Kurz darauf ist der dritte Abschnitt dran: von der Oppenweher Straße bis zur Tankstelle „City Point“. Laut der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg gehen die Arbeiten gut voran, Zeitplan und Kostenrahmen würden eingehalten.

Im zweiten Bauabschnitt sind die Erneuerung der Rinnenanlagen sowie Pflasterarbeiten im Bereich beider Busbuchten nahezu abgeschlossen. Die Asphaltierung erfolgt laut Landesbehörde zu einem späteren Zeitpunkt.

Kurz nach der Freigabe beginnen die Arbeiten im dritten Abschnitt. Sie dauern voraussichtlich bis Anfang Dezember an. Die Tankstelle „City Point“ bleibt laut Landesbehörde durchgehend erreichbar. Sämtliche Grundstücke und Gewerbebetriebe südlich von „City Point“ können die Verkehrsteilnehmer im Sackgassenbetrieb weiterhin anfahren. Alle übrigen Geschäfte sind fußläufig über die Gehwege erreichbar.

Während der Umsetzung des dritten Bauabschnitts gilt für den überregionalen Verkehr weiterhin die Umleitung ab Rehden über die Bundesstraße 214 Richtung Wehrbleck und weiter über die Kreisstraße 21 und die Landesstraßen 347 bis Ströhen und 343 bis Wagenfeld und umgekehrt. Die Umleitung erfolgt grundsätzlich über klassifizierte Straßen, zu denen Gemeindestraßen nicht gehören. Die sind, wie das Beispiel der Neustädter Straße zeigt, nicht für die Verkehrslast ausgelegt und tragen durch übermäßige Nutzung dauerhafte Schäden davon. An der schmalen Neustädter Straße war der Wegeseitenraum zum Teil mehr als zehn Zentimeter abgesackt und der Fahrbahnrand abgebröckelt. Die Sorge ist groß, dass sich ähnliches am Haßlinger Weg wiederholt, der sich als Ausweichstrecke für den zweiten und dritten Abschnitt anbietet, aber insbesondere für den Schwerlastverkehr als solche nicht vorgesehen ist. Zwar kontrolliert die Polizei vor Ort regelmäßig das Durchfahrverbot für Lkw und die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung, trotzdem sind dort zahlreiche Lkw anzutreffen, die ganz offensichtlich keine Anlieger anfahren und dort darum eigentlich nichts zu suchen haben.