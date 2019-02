Sander macht Platz für Summann

Wagenfeld - Der SPD-Politiker Guido Sander gehört nicht länger dem Wagenfelder Gemeinderat an. Am Dienstag vergangener Woche teilte er Bürgermeister Matthias Kreye schriftlich mit, dass er auf sein Mandat verzichtet. Nicht ganz freiwillig, wie er auf Nachfrage dieser Zeitung erklärt. Seine Parteiführung habe ihm den Rücktritt nahegelegt, sagt er. Der Fraktionsvorsitzende Heino Spreen bestätigt auf Nachfrage, dass er Sander gebeten hat, auf sein Mandat zu verzichten. Der Schritt habe aber eine Vorgeschichte gehabt, betont Spreen.

Sander habe aus gesundheitlichen Gründen ein gutes halbes Jahr nicht für die Ratsarbeit zur Verfügung gestanden. Da das dritte SPD-Ratsmitglied, der Ortsvorsitzende Heino Witte, ebenfalls erkrankt sei, habe nur er in den Sitzungen für die SPD gesprochen, erläutert Spreen. „Das ist im Sinne der Meinungsvielfalt nicht gut.“ Diese Situation habe man den Wählern und Mitgliedern gegenüber nicht länger rechtfertigen können. In Abstimmung mit dem Vorstand habe er Sander daher gefragt, ob es überhaupt Sinne mache, dass er wieder in die Ratsarbeit einsteige, oder ob es nicht besser sei, den Sitz dem in Ströhen sehr aktiven Reinhold Summann zu überlassen.

Innerhalb der SPD war offenbar schon seit der Kommunalwahl immer wieder Kritik an Sander laut geworden, weil er über seinen Listenplatz drei in den Rat eingezogen war, obwohl er deutlich weniger Stimmen erhalten hatte als andere SPD-Kandidaten. Das bestätigen sowohl Sander als auch Spreen. Beide betonen zugleich, dass der SPD-Ortsverband die Liste einstimmig abgesegnet hatte.

„Man war sehr erbost, dass ich das Mandat nicht abgelehnt habe“, berichtet Sander. Er habe sogar einen Drohbrief bekommen. Dabei habe er nicht darum gebeten, so weit vorne platziert zu werden.

Sander vermutet, dass bei dem aktuellen Vorstoß nicht nur sein langer Ausfall eine Rolle spielt. Mit dem Ströher Reinhold Summann wolle sich die SPD bereits für die nächste Kommunalwahl 2021 positionieren. Dass er damit nicht ganz unrecht haben könnte, lässt das Schreiben von Hartmut Striek an Bürgermeister Kreye vom 7. Februar vermuten, in dem er seinen Mandatsverzicht erklärt. Striek folgt in der Wahlliste auf Sander und würde eigentlich in den Rat nachrücken. In dem Brief begründet er seinen Verzicht damit, dass Reinhold Summann bei der vergangenen Kommunalwahl deutlich mehr Stimmen erhalten hat als er selbst. „Um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen, ist es wichtig, einen starken Mandatsträger in den Rat zu schicken. Dem Wählerwillen wird so Rechnung getragen“, schreibt Striek.

Sander stört nach eigener Aussage vor allem die Art und Weise, in der er zum Rücktritt ermutigt wurde. „Ich kann verstehen, dass man Reinhold Summann positionieren möchte.“ Aber er hätte es besser gefunden, wenn das sofort offen angesprochen worden wäre, statt zunächst seinen krankheitsbedingten Ausfall vorzuschieben. Der Fraktionsvorsitzende Heino Spreen betont unterdessen, dass er mit Sander gut zusammengearbeitet hat, solange er noch aktiv war. „Es waren einfach missliche Umstände.“

Reinhold Summann soll in der nächsten Ratssitzung am Dienstag, 19. Februar, in der Auburg verpflichtet werden. Die öffentliche Sitzung beginnt um 19 Uhr. mer