Sänger wollen Werbetrommel rühren

Aderlass bei „Auburg-Stimmen“, Wagenfelder Popchor verzeichnet deutlichen Zuwachs

+ Chorvorsitzende Marita Tödtemann (rechts) und die langjährige Leiterin der Wagenfelder Chöre Leta Henderson (links) mit den während der Jahreshauptversammlung ausgezeichneten Sängern (von links): Ilse Schumacher, Karsten Kleemeyer, Leonie Kraemer, Ekke Schneemann, Uta Laws, Michael Kliche und Nicole Lampe. Foto: Scheland

Wagenfeld – Auf den ersten Blick ist die Welt des Chorgesangs in der Gemeinde Wagenfeld mehr als in Ordnung. Bei genauerem Hinschauen wird allerdings deutlich, dass es zumindest bei den „Auburg-Stimmen“, dem traditionsreichen Gemischten Chor Wagenfeld, im Laufe der vergangenen Jahre einen personellen Aderlass gegeben hat. Die einstmals stolze Zahl von mehr als 40 Stimmen ist inzwischen auf unter 20 gesunken. Überwiegend aus Altersgründen der Akteure. Bei der Jahreshauptversammlung am Mittwochabend in der Auburg bezifferte die Vorsitzende Marita Tödtemann die Zahl der Aktiven auf 19, die Zahl der passiven Mitglieder auf zwölf.