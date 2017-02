Sänger feiern einen „schwungvollen Ball“

WAGENFELD - Zu dem Wort „Ball“ haben die Wagenfelder Chöre eine eigene Definition: „Erst singen, dann tanzen – man ist so jung, wie man sich fühlt“. Dass die klassischen Bälle in klassischen Sälen auch auf dem Lande immer weniger werden, damit beschäftigte sich in seinen Begrüßungsworten der Vorsitzende des MGV Wagenfeld/Barver, Günter Reuter. „Auch, wenn die Bälle immer weniger werden, so kam es für uns nicht in Frage, unseren Ball nicht zu feiern.“ Er wünschte allen Gästen und geladenen Chören am Samstag im Hotel Landhaus Wiedemann für das Vorprogramm zum anschließenden rauschenden Ball: „Eine schwungvolle Nacht für uns alle.“

Die heißen Rhythmen fürs Parkett lieferte Andreas Siebrecht nach den Auftritten der Chöre. Doch bereits vor Reuters offizieller Begrüßung hatte es gesanglich vom Gastgeberchor aus den Männerkehlen geklungen: „Wir kommen heut zusammen.“ Sie knüpften nahtlos und mit Wünschen an: „Man müsste nochmal 20 sein“ aber eben auch die Erkenntnis, dass ihnen das „Lied der alten Knaben“ gut zu Gesicht stünde. Auf die Titel bezogen, sind die Herren vom MGV Brockum noch forscher unterwegs: Sie wollten „Über sieben Brücken musst Du gehen“ beherzigen und betrieben mindestens gesanglich „Surfen auf dem Baggersee“, bevor der richtige Ort für den Sport danach wohl doch eher „Ein Wirtshaus steht im Odenwald“ es träfe. Der Titel der Veranstaltung traf es auf den Punkt: Sänger und Ball, gleich Sängerball.

Beim Popchor Wagenfeld kam die Fremdsprache Englisch hinzu. „All you need is love“ stellte der Chor von Leta Henderson fest und sang schon einmal vorsorglich die Sommerzeit herbei: „In the summertime“. Am Klavier Lea Overbecke, ein junges neues Talent, dass den Chor begleitet.

Die Auburg-Stimmen hatten Unterstützung von den Gästen zum Song „Dorfkind“ von den Dorfrockern, das wunderbar das Zusammenhalten auf dem Land beschreibt und die Muße, die Städte nicht liefern.

„Der alte Förster Püsterich“ war an Wilhelm Busch angelehnt, zweideutig, wunderbar. Viel Herz offerierten die Gastgeber dem weiblichen Geschlecht gegenüber: „Schenk mir ein Bild“ von Tenor Ludger Hartz und hoch die Tassen, bevor das Tanzparkett lockte, mit „Viva Colonia“. J sbb