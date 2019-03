Sozialverband Ströhen unterstützt zahlreiche Mitglieder bei Anträgen

Ströhen – Im ersten Teil war die Agenda wieder in Rekordzeit abgearbeitet, der zweite Teil dauerte wegen des gemeinsamen Kaffeetrinkens mittendrin erheblich länger. Der Ströher Sozialverband zog im Tierpark-Restaurant Jahresbilanz. In der ersten halben Stunde ging es um die Interessen der 119 Aktiven in den Reha- und Funktionssportgruppen der Behindertensportabteilung, anschließend um die Belange der etwa 280 Mitglieder des gesamten Ortsverbandes.

„Hinter uns liegt ein bewegtes Jahr“, betonte Vorsitzender Dietrich Meier in seinem Rechenschaftsbericht. „Nicht nur wegen der vielen Ausflüge, sondern auch aufgrund zahlreicher anderer Aktivitäten.“ Eingangs hatte der Vorsitzende eine ganze Reihe langjährige Mitglieder mit Urkunden, Ehrennadeln und jeweils einer Orchidee geehrt. Anschließend erinnerte Meier in gewohnt humorvoller Weise insbesondere an die Donau-Kreuzfahrt im Sommer, die bei allen Mitfahrern großen Anklang gefunden habe. Auch die übrigen Tagestouren und Mehrtagesfahrten hätten sich einer guten Beteiligung erfreut und seien durchweg gut angekommen.

Zudem erwähnte Meier den Besuch mehrerer kultureller Veranstaltungen, den Kohlmarsch im Januar, den Besuch des Mühlentages in Levern und das zweitägige Gastspiel der Theatergruppe Gaue im Februar dieses Jahres sowie die interne Adventsfeier. Zur Mitgliederentwicklung stellte Meier fest, dass sich die Austritte und Verstorbenen erneut mit den Neuaufnahmen in etwa die Waage hielten.

Frauenbeauftragte Ilona Dietzschold informierte in einem Kurzstatement über die speziellen Frauen-Veranstaltungen in den zurückliegenden Monaten und erinnerte insbesondere an mehrere interessante Vorträge rund um den Weltfrauentag. Abschließend wies sie auf die Vorbereitungen für ein Frauenfrühstück hin. Der genaue Termin werde rechtzeitig bekannt gegeben.

Das von Schriftführerin Gisela Gardemann verlesene Protokoll passierte die Versammlung ebenso wie der „kurz und knapp“ vom stellvertretenden Schatzmeister Reiner Junck vorgetragene Kassenbericht. Die Prüfer Wilfried Segelhorst, Reinhard Detering, Heinrich Gärtner und Ernst Kropp hatten bei der Revision keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Heinrich Wege vom Kreisverband stellte in seinem Referat über die Arbeit im Kreisverband insbesondere die Erfolge bei Widerspruchs- und Klageverfahren heraus. Bei 789 Anträgen seien für die Mitglieder Zahlungen in Höhe von insgesamt knapp einer Million Euro erwirkt worden, weitere 360 000 Euro bei 207 Widersprüchen. In mehr als 25 Prozent der Antragsverfahren seien die Leistungen erst im Widerspruchsverfahren bewilligt worden, so Wege. „Daraus wird deutlich, dass man manchmal einen langen Atem braucht, um sein Recht zu bekommen.“

Zu den Ortsverbänden im Kreisverband sagte der Redner, dass sich die Zahl von ehemals 48 auf 35 verringert habe. Aktuelles Ziel des Kreisvorstandes sei es, den Bestand an Ortsverbänden und damit die vertrauten Strukturen zu erhalten. Die Mitgliederstärke der Ortsverbände variiert laut Wege von gut 50 bis zu knapp 1 300. Dem Kreisverband gehörten aktuell etwa 10 700 Mitglieder an, betonte er. „Anfang nächsten Jahres wollen wir mehr als 11 000 Mitglieder haben“, nannte Wege als angepeiltes Ziel. Abschließend bedankte er sich bei allen Mitgliedern für ihre Treue zum Sozialverband und forderte die Anwesenden auf, weiter aktiv am Verbandsleben teilzunehmen. ges

Die Geehrten

10 Jahre: Henrik Hagedorn, Reiner Junck, Friedhelm Meyer, Wolfgang Rehling, Elke Redenius-Rehling und Helga Scherbeitz; 25 Jahre: Wilfried Heedt, Christa Kastens, Angelika Kropp, Dieter Kropp, Ernst Kropp, Karl Rohlfing, Ilse Sander und Rosel Thiermann; 60 Jahre: Eckhard Teichmann.