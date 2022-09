„Rock am Kellenberg“: Die mobile und top-moderne Festival-Bühne steht

Von: Melanie Russ

Auf Knopfdruck verwandelt sich der Lkw-Anhänger in eine Festival-Bühne. Diese Smart Stage 180 feiert beim „Rock am Kellenberg“ in Hemsloh ihre Premiere. © Russ

Ein glücklicher Umstand hat dem Festival „Rock am Kellenberg“ zu einer zwar nicht einzigartigen, aber in gewisser Weise doch sehr spektakulären Bühne verholfen. Die „Smart Stage 180“, Europas größte Trailerbühne, feiert am Kellenberg ihre Premiere.

Rehden/Wagenfeld – Ein paar Stützzylinder ausklappen und verschrauben, ein paar Knöpfe drücken und schon entfalten sich Podium und Dach und verwandeln den Lkw-Anhänger mit Überlänge in eine Festival-Bühne. Fast von allein, so scheint es, stellt sich die größte Trailerbühne Europas, die Smart Stage 180, auf. Ganz so einfach ist es natürlich nicht, aber der Aufbau ist deutlich effizienter als bei anderen Bühnen, wie Julian Terhaar, Produkt Manager bei der Produktionsfirma Kultour aus Münster, erläutert. Die erst vor wenigen Tagen fertiggestellte Smart Stage, die 13. ihrer Art aus dem Haus Kultour, bekommt morgen beim „Rock am Kellenberg“ ihre Feuertaufe.

Den Kontakt zu den Machern des Rock-Festivals in Hemsloh hatte der Eigentümer der neuen Bühne, Lightconcept aus dem Münsterland, selbst gesucht. „Wir wurden über Social Media auf das Festival aufmerksam und dachten, das ist optimal zum Ausprobieren unserer Bühne“, berichtet Andreas Meinardus von Lightconcept. Für die Macher des „Rock am Kellenberg“ war das ein echter Glücksfall, denn an so eine Bühne wären sie bei ihrer Festival-Premiere sonst nicht rangekommen.

„Rock am Kellenberg“ - der Bühnenaufbau funktioniert per Fernbedienung

Die Maße können sich sehen lassen: 14,5 Meter breit, fast zwölf Meter tief, zehn Meter hoch. Und mit etwa 30 Tonnen ist die in den Lkw-Auflieger integrierte Bühne ein echtes Schwergewicht. Podium und Dach lassen sich per Fernbedienung auseinanderfalten, alle notwendigen Utensilien, Wände aus Tent-Material und Masten sind in den Zwischenräumen verstaut. Das Bühnen-Konzept stammt laut Julian Terhaar aus Kanada und wird weltweit nur von einer Handvoll Unternehmen umgesetzt. Kultour produziere diese Art Bühne seit 2013. Von der Bestellung bis zur Fertigstellung dauere es sechs bis sieben Monate.

Die hocheffiziente Bühne hat natürlich ihren Preis. „Nackt“ kostet sie laut Terhaar 410 000 Euro netto. Hinzu kommen Extras und die Kosten für die Zugmaschine. Für Lightconcept waren Ressourcen-Probleme ausschlaggebend für die Anschaffung, wie Andreas Meinardus erklärt. Denn es gebe immer weniger Menschen, die in der Veranstaltungsbranche arbeiten wollten. „Und diese Bühne kann man mit wenigen Leute in kurzer Zeit aufbauen.“

Ressourcen schonend und effizient

Ressourcen schonen ist laut Terhaar die große Stärke der Bühne. Für den Aufbau einer herkömmlichen Bühne vergleichbarer Größe benötige man 12 bis 15 Personen und zwei Tage, die Smart Stage könnten drei bis vier Leute in vier Stunden aufbauen. Statt drei bis vier Lkw benötige man nur einen, und dank des hohen Eigengewichts müsse die Bühne nicht mit Wassertanks gesichert werden.

Das hohe Gewicht wurde ihr bei der Ankunft in Hemsloh allerdings auch zum Verhängnis. Der Sattelzug blieb im Sand stecken und musste von einem Traktor freigezogen werden. Mit etwas Verspätung stand die Bühne am späten Mittwochnachmittag dann aber an ihrem Platz und bekam am Donnerstag von Koinzer Event Solutions die Licht- und Tontechnik verpasst. Rund zwölf Tonnen hängen laut Tibor Koinzer im Bühnendach. Es ist also alles bereit für die Feuertaufe mit der AC/DC-Tribute-Band „We Salute You“.