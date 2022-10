Rock am Kellenberg 2023: Dudelsack-Rock, Kilts und Knall-Effekte

Von: Melanie Russ

Die „Red Hot Chilli Pipers“ rocken die RaK-Bühne mit Dudelsack-Rock. © Red Hot Chilli Pipers

Das Classic Rock Open Air „Rock am Kellenberg“ geht 2023 weiter. Das Lineup steht: Top Act sind die Dudelsack-Rocker „Red Hot Chilli Pipers“. Außerdem stehen die Tribute-Bands „Demon‘s Eye“ (Deep Purple) und „Quotime“ (Status Quo) auf der Bühne. Und der Lila Bedford für die DJ-Party nach dem Konzert ist natürlich auch wieder dabei.

Wagenfeld/Hemsloh – So langsam sind die Batterien wieder voll. „Zwei Wochen vorher und nachher war ich total groggy“, blickt Heinz Funke auf die Premiere des Rock am Kellenberg Anfang September zurück. Der Wagenfelder und seine Mitstreiter Lars Koopmann, Sabine Kanning und Gerald Funke haben rund um ihr Classic Rock Oppen Air in Hemsloh viel Schweiß, Nerven und Schlaf gelassen. Doch fast 3000 begeisterte Besucher und viel Lob von den Bands waren es wert.

„Einen Tag danach habe ich gesagt: Nie wieder!“, erzählt Heinz Funke. „Zwei Tage danach habe ich dann schon wieder für das nächste Festival geplant.“ Denn dass es 2023 weitergeht, steht fest. Drei Bands sind schon verpflichtet – als Top Act die mehrfach Wacken erprobten „Red Hot Chilli Pipers“, die unter anderem schon bei den MTV Europe Awards spielten. „Da sind wir richtig stolz drauf. Für mich ist das derzeit eine der besten Bands“, sagt Funke, der sie zweimal live gesehen hat und nicht nur vom Dudelsack-Rock, sondern auch von der Performance geflasht war. „Sie liefern eine tolle Show, wenn sie genügend Platz haben.“ Und den werden sie auf der RaK-Bühne bekommen.

Die 2002 im schottischen Glasgow gegründete Band tourt derzeit in kleiner Besetzung durch Deutschlands Hallen. Nach Hemsloh kommt die „berühmteste Dudelsack-Band der Welt“, wie sich die Musiker selbst nennen, mit zwölfköpfiger Kapelle. Bislang ist es 2023 ihr einziges Konzert in Deutschland. ZZ Top, Queen, AC/DC – alles, was im Rock Rang und Namen hat, haben sie im Repertoire. Sie spielen aber auch traditionelle Stücke wie „Highlands Cathedra“.

Bei den beiden Support-Bands haben die RaK-Macher dieses Mal ein Regal höher gegriffen mit zwei Tribute-Bands, die nicht nur Songs covern, sondern auch Shows liefern, die den Originalen in nichts nachstehen. „Quotime“ machen am Nachmittag den Auftakt. Die Status-Quo-Tribute-Band um den Gitarristen Kai-Uwe Scheffler, die unlängst Thomas Gottschalk bei „Verstehen Sie Spaß?“ reinlegte, bringt ein Stück Rockgeschichte auf die Bühne, spielt dabei nicht nur die großen Hits, sondern auch weniger bekannte Meisterwerke.

„Demon’s Eye“ hat sich dem Werk der Kultband „Deep Purple“ verschrieben. Sie hätten sogar schon mit den Originalen gemeinsam gespielt, so Funke, wurde also gewissermaßen von höchster Stelle geadelt. Auch sie werden eine fantastische Show liefern, verspricht der Wagenfelder Veranstalter, der höchstpersönlich für die „Knall- und Schepper-Effekte“ sorgt.

Als feste Größen sind der Lila Bedford für die DJ-Party nach dem Konzert und die Dersa Highlanders aus Damme ebenfalls wieder dabei.

Die Organisatoren werden auch beim Markt im Eingangsbereich eine Schippe drauflegen. Der fiel bei der Premiere kleiner aus als geplant, weil einige Anbieter kurzfristig abgesagt hatten. „Der Markt wird besser werden“, verspricht Heinz Funke. „Wir haben aus Fehlern gelernt.“ Es soll mehr Essensangebote, mehr Sitzgelegenheiten und ein besseres Beleuchtungskonzept geben.

Auf einen zweiten Veranstaltungstag verzichten die Organisatoren entgegen ursprünglicher Überlegungen. Zwar wären zwei Tage wirtschaftlicher, weil die Infrastruktur doppelt genutzt werden könnte. „Aber die Zeiten sind schwer“, weiß Funke. Vor dem Hintergrund von Ukraine-Krieg und Energiekrise haben sie Bedenken, dass sich genügend Menschen Tickets für zwei Tage leisten können und wollen.

Auch für sich selbst gehen die Veranstalter davon aus, dass das zweite Jahr angesichts der Kosten nicht ganz leicht wird. Sie hoffen darum, dass viele Menschen, die kommen wolle, ihre Tickets frühzeitig ordern und damit die Finanzierung sichern. „Ticket jetzt kaufen, an den Kühlschrank hängen und sich das ganze Jahr lang darauf freuen“, rät Funke.

Eine Veränderung gibt es auch im Organisationsteam. Lars Koopmann ist aus persönlichen Gründen ausgestiegen. „Aber wenn wir ihn brauchen, ist er da“, sagt Heinz Funke. Die Verbindung wird bleiben, denn ohne Koopmann, so betont der Wagenfelder, würde es das Festival in dieser Form am Kellenberg gar nicht geben. Er habe durch seine Beziehungen vor Ort erst möglich gemacht, dass das Open Air auf dem perfekten Gelände in Hemsloh stattfinden könne.