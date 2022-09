Richtfest an der Kita Neustadt: Ein sicheres Nest für Kinder

+ © Brauns-Bömermann Etappenziel Richtfest erreicht: Kita-Leiterin Andrea Möller, Planer Franziska und Oliver Keese, Zimmermann Andreas Dietzmann, Bürgermeister Matthias Kreye und Pastorin Edith Steinmeyer freuen sich über den Fortschritt der Bauarbeiten. © Brauns-Bömermann

Mit vielen Gästen hat die Gemeinde Wagenfeld Richtfest für den Anbau der Kita-Neustadt gefeiert. Dabei hat die Einrichtung auch endlich ihren Namen bekommen: „Schwalbennest“.

Wagenfeld – Fertig werden sollen die zwei neuen Anbauten der Kindertagesstätte in Wagenfeld-Neustadt laut Bürgermeister Matthias Kreye Anfang nächsten Jahres. Gerichtet wurde am Freitag mit Handwerkern, Kita-Mitarbeitern, Verwaltung und Nachbarn. Der Richtkranz war schnell ausgerichtet, denn es bahnten sich Regenschauer an. Zimmermann Andreas Dietzmann hatte für die zwei im Rohbau befindlichen Flanken des Altbestandes eine aktuelle Rede erdacht. „Väter und Mütter müssen heute beide arbeiten durch den Druck der steigenden Kosten überall.“ Mit den zwei Anbauten von rund 490 Quadratmetern Bruttogrundfläche entstehe ein Ort mit „Nestwärme“, wie er sonst nur zu Hause geboten werde. „Hier entsteht ein Ort zum Lernen. Hier ist ein Kind gut behütet“, sagte Dietzmann.

Vier Jahre nach dem Start der evangelisch-lutherischen Kindertagesstätte enthüllte Pastorin Edith Steinmeyer beim Richtfest des Anbaus auch den offiziellen Namen, der bislang noch fehlte. „Wir haben uns alle auf Schwalbennest geeinigt.“ Das neue Logo ist als Nest in Form einer Hand gestaltet.

Für Pastorin Steinmeyer hat der Anbau zwei Bauherren, denn: „Gott baut mit.“ Mit den Worten „Lasst diese Kita zu einem sicheren Nest werden“ segnete sie die Einrichtung.

+ Zimmermann Andreas Dietzmann (Mitte) sprach nach altem Brauch den Richtspruch. © Brauns-Bömermann

Geplant hatte den Anbau das Büro von Franziska und Oliver Keese aus Wagenfeld. Es sei ein Standard im Bereich Niedrigenergiehaus entworfen worden mit dreifachverglasten Fenstern und überdurchschnittlicher Dämmung von Wand, Boden und Decke. Die Wärmeversorgung erfolge über den Altbau. Der war Anfang der 1960er-Jahre errichtet, immer wieder ergänzt und energetisch saniert worden – zuletzt 2018, als der frühere Kindergarten nach längerer anderweitiger Nutzung wieder in eine Kindertagesstätte verwandelt wurde.

Die veranschlagten Baukosten der zwei Anbauten für eine zusätzliche Krippengruppe und eine Kita-Gruppe samt Essbereich, einem Differenzierungsraum für Sonderbedarfe, Sozial- und Nebenräumen in Höhe von 1,2 Millionen Euro werde man Anfang nächsten Jahres um rund 100000 Euro erhöhen müssen, berichtete Matthias Kreye. „Das sind große Anbauten, keine kleinen. Damit reagieren wir als Bauherr auf das neue Baugebiet in Neustadt mit 80 Bauplätzen“, so der Bürgermeister. Kurze Beine, kurze Wege sei das Prinzip.

Er bewertete die Entscheidung für einen Anbau statt eines Neubaus als in diesem Fall einfacher. „Dass wir hier bauen und uns erweitern konnten, finde ich richtig und wichtig“, so Kreye. „Und dass die Kinder am Montag noch einmal einen Richtkranz anbringen, eine tolle Geste.“ Die Nachbarn trugen als Geschenk eine Bank zum Bemalen für die Kinder herein.

Leiterin Andrea Möller freut sich, wenn sich das gesamte Gebäude nächstes Jahr noch weiter mit Leben füllt. Sie leitet die Kita seit 2020, und ihr Team zählt 16 Mitarbeiter.