Rettungswache Ströhen: Testphase läuft noch

Einsatzzahlen noch nicht ausgewertet

Verantwortliche und „Gastgeber" verschafften sich Anfang des Jahres einen ersten Eindruck von der Arbeit der Rettungswache in Ströhen. Ob der Rettungswagen dauerhaft dort stationiert bleibt, soll der Kreistag in den kommenden Wochen entscheiden.

von Melanie Russ

Ströhen – Wird aus der provisorischen Rettungswache in Ströhen eine dauerhafte? Diese Frage ist momentan noch unbeantwortet. Der Rettungswagen der Rettungsdienst Landkreis Diepholz GmbH war zum 1. Dezember vergangenen Jahres testweise von der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Wehrbleck nach Ströhen verlegt worden, um die Einsatzzeiten im südöstlichen Landkreis zu verkürzen. Nach sechs Monaten hätte der Kreistag darüber befinden sollen, ob der Standort am Feuerwehrgerätehaus der richtige ist. Doch wegen Corona verzögert sich die Entscheidungsfindung mindestens bis September.