Renate Uffenbrink gibt gern

Wagenfeld - Renate Uffenbrink sitzt gelassen beim Imbiss nach dem Aderlass am Freitag vor Pfingsten. Sie ist ein „alter Hase“ was die Blutspende und das Prozedere darum herum angeht. Schließlich war sie selbst von 1992 bis 2002 erste Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Wagenfeld. Freitag gibt die Wagenfelderin zum hundertsten Mal Blut freiwillig an die Blutbank ab, denn sie weiß wie wichtig das ist.

„Ich glaube, ich habe mit 25 Jahren angefangen zu spenden“, erinnert sie sich. Sie sei regelmäßig bei den Terminen gewesen, aber nicht immer viermal im Jahr. „Das ist bei Frauen auch eher unüblich“, ergänzt Helga Eils, die auch zu den freiwilligen Helfern bei der Blutspende zählt. Sie schätzt, dass Renate Uffenbrink wohl die vierte Frau sei, die die Hundertermarke knackte.

Dafür rufen dann auch Eils und Sigrid Klein Renate Uffenbrink zur Geschenk- und Blumenübergabe.

In Wagenfeld herrschte wieder reger Andrang am Freitag. Insgesamt kamen 84 Spender.

Das Küchenteam freute sich, so zentral das Buffet für die Spender im DRK-Haus in der Küche herrichten zu können: „Ach, wenn wir zurückdenken, wir waren schon überall in Wagenfeld“, erinnern sich die Damen und bereiten weiter vor. „In der Kaiserhalle, bei Kappen Schorse, in der „Altenstube“ und in der Schule“. Wer zur Blutspende mal „Mäuschen“ in der Küche spielt, der hat kostenlosen Geschichtsunterricht was Wagenfeld angeht.

Die Liste der Mehrfachspender: Uwe Langhorst (10.), Johann Hildebrandt (10.), Helga Sachwitz (20.), Dieter Wulf (30.), Florian Kroner (30.), Friedrich Hagedorn (50.) und Renate Uffenbrink (100.) J sbb