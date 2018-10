Rekordverdächtige Freibadsaison

Von Mai bis September etwa 38 500 Besucher

Wagenfeld - Der Jahrhundertsommer hat dem Hallenfreibad in Wagenfeld rekordverdächtige Besucherzahlen beschert. Wie aus den jetzt vorliegenden Daten hervorgeht, kamen während der Freibadsaison von Anfang Mai bis Ende September etwa 38 500 Besucher in das Bad – so viele wie zuletzt im Jahr 2003. Die Zahl umfasst laut Verwaltung sowohl Badegäste im beheizten Freibecken als auch im ganzjährig geöffneten Hallenbecken.