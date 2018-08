Realitätsnahe Übung der Ortsfeuerwehren Wagenfeld und Ströhen

Wagenfeld - Mehr als 50 Aktive der Ortsfeuerwehren Wagenfeld und Ströhen waren am Montagabend mit zehn Fahrzeugen an einer realitätsnahen Übung im Außenbereich der Gemeinde Wagenfeld im Einsatz. Zu dem um 18.28 Uhr gemeldeten Gefahrgutunfall auf dem Betriebsgelände der Firma Wibro kam wenige Minuten später ein schwerer Verkehrsunfall dazu: Im Kreuzungsbereich der Straßen Uhlenbergs Tannen/Am Uhlenberg waren zwei Personenwagen zusammengestoßen. In einem Auto war eine Person eingeklemmt, der andere Wagen hatte Feuer gefangen.

Die abschließende Manöverkritik in der Wibro-Firmenhalle fiel anderthalb Stunden später ausgesprochen positiv aus. „Alles wunderbar gelaufen“, lobte der Wagenfelder Ortsbrandmeister Amon Windhorst die beteiligten Einsatzkräfte. „Die Kommunikation zwischen den beiden Einsatzteams hat ebenso gut geklappt wie die technische Arbeit an den Einsatzstellen“, zeigte sich Windhorst sehr zufrieden. „Nicht nur wegen der doppelten Belastung war die Übung für alle Einsatzkräfte eine echte Herausforderung“, betonte Windhorst.

Der Wagenfelder Wehrführer hatte die Übung gemeinsam mit seinen beiden Stellvertretern Olaf Kleinhans und Holger Haschke ausgearbeitet. Ein Übungsziel sei gewesen, die jeweilige Zuständigkeit der beiden gemeinsam arbeitenden Einsatzleitfahrzeuge zu optimieren, teilte der Wehrführer abschließend mit. Dabei sei die Hauptkoordination über das Einsatzleitfahrzeug der Wagenfelder Wehr gelaufen.

Über den Übungsverlauf informierten sich auch Gemeindebrandmeister Reinhold Summann und der Wagenfelder Bürgermeister Matthias Kreye. Seitens der Polizei begleitete Andreas Siebrecht die Aktionen der Feuerwehr.

Die beiden beteiligten Wehren waren über die Leitstelle in Diepholz per Meldeempfänger zu dem Gefahrgutunfall gerufen worden. Bei Verladearbeiten bei der Firma Wibro waren zwei Fässer mit einer ätzenden Flüssigkeit beschädigt worden, hieß es in der Meldung. Sieben Minuten nach der Alarmierung trafen das Einsatzleitfahrzeug, wenig später das erste Löschfahrzeug der Ortswehr Wagenfeld auf dem Betriebshof ein. Unter schwerem Atemschutz stellten Wehrmitglieder fest, dass es sich bei der auslaufenden Flüssigkeit um Natronlauge handelte.

Zunächst wurden die Lkw-Besatzung aus dem Gefahrenbereich geholt, das Gelände weiträumig abgesperrt und die Anlieger evakuiert, bevor nachrückende Kräfte in Chemikalienschutzanzügen damit begannen, die Lecks in den Fässern zu beheben. Parallel dazu wurde ganz in der Nähe eine Dekontaminierungsstelle für die Schutzanzugträger eingerichtet, in der sie nach dem Einsatz mit Wasser und Bürste gereinigt wurden.

Die Ortsfeuerwehr Ströhen hatte ihren Einsatzschwerpunkt beim Verkehrsunfall. Zunächst stabilisierten die Einsatzkräfte den auf der Seite liegenden Personenwagen mit der eingeklemmten Person, bevor sie durch die Heckklappe bis zum Fahrzeugführer vordrangen und ihn mithilfe von Spezialgerät aus seiner misslichen Lage befreiten. Parallel dazu löschten weitere Einsatzkräfte den in Brand geratenen anderen Wagen mit Übungsschaum.