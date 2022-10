Rat Wagenfeld segnet Pläne für Bioenergiepark ab

Von: Melanie Russ

An der Fritz-Cording-Straße in Wagenfeld laufen die Erschließungsarbeiten auf Hochtouren. Bis Ende Oktober sollen sie abgeschlossen sein. Dann können die ersten Häuslebauer beginnen. © Russ

Es gab viel zu besprechen in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Wagenfeld: Das Interesse an Bauplätzen in Wagenfeld ist noch da, wenn auch rückläufig, die Abwasserentsorgung wird teurer. Außerdem will die Gemeinde ihre Windenergieplanung an die aktuellen Gegebenheiten anpassen und im Bioenergiepark in Ströhen nun doch die Verarbeitung von Gülle und Mist zulassen.

Wagenfeld – Keiner will mehr bauen, die Gemeinde Wagenfeld bleibt auf ihren neuen Bauplätzen an der Fritz-Cording-Straße sitzen? Das Gerücht macht hier und da die Runde, doch ganz so ist es nicht, wie Bürgermeister Matthias Kreye in der jüngsten Ratssitzung betonte. Unter den gegebenen Umständen ist er mit der Nachfrage durchaus zufrieden.

Von den 43 Grundstücken im ersten Bauabschnitt, die aktuell in der Vermarktung sind, sind 13 bereits verkauft und weitere 13 reserviert. Insgesamt stehen in dem Baugebiet rund 80 Grundstücke zur Verfügung, die in den kommenden Jahren nach und nach vermarktet werden sollen. Momentan laufen die Erschließungsarbeiten auf Hochtouren. Die Baustraße aus Asphalt soll bis Ende Oktober fertig sein. Direkt im Anschluss können die Grundstücke bebaut werden.

Abwassergebühren in Wagenfeld steigen um 15 Cent auf 2,70 Euro

Wenig erfreulich für die Wagenfelder und Ströher, aber erwartbar: Die Abwasserentsorgung wird 2023 teurer: 2,70 Euro je Kubikmeter – ein Plus von 15 Cent. Zuletzt lag der Wert drei Jahre lang bei 2,55 Euro. Damit ist die Gemeinde nun wieder auf dem Niveau von vor 2015, nachdem der Preis zwischenzeitlich infolge der wirtschaftlich starken Jahre auf zwei Euro gesunken war. Die zu erwartenden höheren Betriebskosten der stromlastigen Kläranlage sind laut Kreye in den 2,70 Euro bereits eingepreist.

Wie der Bürgermeister erläuterte, muss die Kläranlage immer kostendeckend arbeiten. Wird die Wasserreinigung teurer, gibt sie die Kosten an die Bürger weiter, macht sie Gewinne, müssen auch sie an die Bürger weitergegeben werden. In der Gemeinde Wagenfeld ist es in Absprache mit den großen Unternehmen lange Tradition, den Preis jährlich anzupassen. „Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht“, so Kreye. Denn so würden auch Gewinne zeitnah ausgeschüttet.

Im Bioenergiepark in Ströhen soll doch Gülle und Mist verarbeitet werden

Die bereits im Bau- und im Finanzausschuss behandelten Themen waren schnell abgearbeitet. Einstimmig fiel der Beschluss zur zweiten Auslegung des Änderungsentwurfs des Bebauungsplans Bioenergiepark Ströhen aus. Damit soll der Prokon regenerative Energien nun doch ermöglicht werden, in ihrer am Renzeler Weg geplanten Biogasanlage täglich 90 Tonnen Gülle und Mist zu verarbeiten. Bislang hatten Rat und Verwaltung eine Verarbeitung ausschließlich pflanzlicher Materialien favorisiert.

„Was, wenn wir der Beschlussvorlage nicht zustimmen?“, hatte Sven Wietelmann (UWG) vor der Abstimmung gefragt. „Klagt der Vorhabenträger dann?“ Keine abwegige Frage, denn der Ton zwischen Gemeinde und Prokon war im Laufe des Verfahrens recht scharf geworden. Eine konkrete Antwort auf Wietelmanns Frage hatte Kreye nicht. Der Vorhabenträger hatte für den Fall, dass die Gemeinde beim alten Entwurf bleibt, rechtliche Schritte in Aussicht gestellt. „Wie das ausgegangen wäre, kann ich nicht sagen“, so Kreye. Prokon hatte bereits die aus ihrer Sicht rechtswidrige Veränderungssperre, mit der ihr aktuell ein Bau verwehrt wird, vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg prüfen lassen und verloren. Ob ein weiteres Verfahren zum Bebauungsplan selbst ähnlich ausginge, ist offen. Für den Bürgermeister ist für die jetzige Kehrtwende ausschlaggebend, „dass Kompromisse gemacht wurden“ und dass es im neuen Entwurf eine Mengenbegrenzung gibt, die im bestehenden Bebauungsplan fehlt.

Die Ratsmitglieder sprachen sich auch einstimmig für eine Aktualisierung der Windkraftplanung aus. Das gesamte Gemeindegebiet soll im Rahmen einer Änderung des Flächennutzungsplans daraufhin geprüft werden, ob und wo weitere Konzentrationszonen für Windenergieanlagen möglich und gewünscht sind. Die Einwohner werden während des Verfahrens die Gelegenheit bekommen, Bedenken und Anregungen zu äußern.

Gemeinde Wagenfeld plant wieder hohe Ausgaben

Auch die außerplanmäßige finanzielle Unterstützung für das Europäische Fachzentrum Moor und Klima (EFMK) in Ströhen in Höhe von rund 125.000 Euro segneten die Ratsmitglieder ab. Wie berichtet, ist das EFMK aufgrund ausbleibender Besucher in eine finanzielle Schieflage geraten. Kreye betonte erneut die Notwendigkeit, zeitnah ein neues Konzept für die Moorwelten zu erarbeiten, um mit dem regulären jährlichen Betriebskostenzuschuss der drei Gesellschafter von 129.400 Euro (Gemeindeanteil: 67.600 Euro) auszukommen.

Erfreulich war der Blick in die Vergangenheit. Denn das Rechnungsprüfungsamt hat inzwischen die Abschlüsse der Haushaltsjahre 2017 und 2018 geprüft. 2017 behielt die Gemeinde im ordentlichen Haushalt 1,63 Millionen Euro übrig, 2018 waren es 1,76 Millionen Euro. Hauptgrund für die positiven Bilanzen waren die hohen Gewerbesteuereinnahmen. Auch dank dieser guten Jahre sei die Gemeinde nach wie vor schuldenfrei, so Kreye.

Das würde sich ändern, wenn die Gemeinde alle Maßnahmen umsetzt, die die Verwaltung in ihrem fast acht Millionen Euro schweren Investitionsprogramm vorschlägt. Besonders ins Geld gehen wieder diverse Bau- und Sanierungsmaßnahmen – insbesondere die Umgestaltung des Marktplatzes. Fast 800.000 Euro sollen 2023 in die Freiwillige Feuerwehr fließen.

Ebenfalls einstimmig hat der Gemeinderat weitere 25.000 Euro für die derzeit laufende Errichtung eines Waldkindergartens in Ströhen zur Verfügung gestellt. 65.000 Euro waren bereits im Haushalt eingeplant, durch unvorhersehbare und zusätzliche technische Leistungen sind die Mittel laut Verwaltung aber bereits aufgebraucht.

Gemeinde Wagenfeld sucht händeringend Wohnraum für Flüchtlinge

154 Flüchtlinge sind in diesem Jahr bislang neu in die Gemeinde Wagenfeld gekommen, davon stammen 132 Frauen, Männer und Kinder aus der Ukraine, wie Bürgermeister Matthias Kreye in der Ratssitzung berichtete. 97 Flüchtlinge sind demnach privat untergebracht, der Rest in zwölf von der Gemeinde angemieteten Unterkünften sowie in Räumen der Auburg-Kaserne. „Die Flüchtlingssituation ist sehr prekär“, beschrieb Kreye die Situation. Weil noch mehr Flüchtlinge erwartet werden, sucht die Gemeinde händeringend nach weiterem geeigneten Wohnraum. Geeignet bedeutet laut Kreye nicht zu groß, da kleine Einheiten leichter zu handhaben sind, und nicht zu weit abgelegen. „Wir sind für jedes Angebot dankbar“, betont der Bürgermeister. Kontakt: E-Mail rathaus@wagenfeld.de, Tel. 05444/988134.